Andorra mantiene viva la llama de Lakuerter en su edición virtual

La XII edición de Lakuerter Íbera de Andorra se vivirá desde casa a partir de esta misma tarde gracias a los actos programados. La voluntad del Ayuntamiento, el Consejo de Clanes, y todos aquellos que habitualmente colaboran en la fiesta, ha motivado que este 2020 «se mantenga viva la llama de Lakuerter». El ambiente será sin duda diferente, puesto que esta edición no se vivirá en la calle, como viene siendo habitual, sino a través de las pantallas gracias a la emisión de diferentes vídeos. Y es que como destacó el alcalde, Antonio Amador, en el programa especial de Radio La Comarca sobre esta cuestión, la precaución es ahora la máxima que debe primar. «Este año también hay Lakuerter, pero una edición distinta, libre de covid, responsable y solidaria con nuestros vecinos y vecinas. Animo a que lo disfrutemos de la manera en la que hay que hacerlo», señaló.

Para vivir estos días -viernes, sábado y domingo-, desde la organización se ha previsto la emisión de varios vídeos a través de la Televisión Local de Andorra y también en las redes sociales municipales. ¿El objetivo? Que tanto los andorranos que se encuentran en la Villa Minera como aquellos que están ahora fuera pero llevan a la localidad en su corazón, puedan recordar los buenos momentos vividos durante esta feria, que viene a rememorar el pasado íbero de la zona, así como el legado que todavía persiste.

Las actividades comenzarán esta misma tarde con la emisión de la inauguración de Lakuerter 2017-2018. Justo después se emitirá otro vídeo en el que se darán a conocer los ganadores de los concursos de indumentaria, escaparates, balcones y fachadas. Y es que estos certámenes sí se han mantenido, y han contado con «una participación prácticamente igual que la del año pasado», según Margarita Santos, concejal de Cultura.

Para el fin de semana se han reservado tanto vídeos de los eventos de otras ediciones como contenido inédito, que pasa por una visita guiada y teatralizada al poblado íbero de El Cabo. En concreto este vídeo es tan solo un aperitivo «para abrir boca» y animar a descubrir in situ lo que este yacimiento esconde, tal y como aseguró Begoña Planas, guía turística de la localidad.

El domingo por la tarde se emitirá también la clausura de esta edición 2020. «Ya que no nos podemos mover por las calles, no vamos a podernos juntar en las carpas y no vamos a poder celebrar el desfile de clanes y romanos, sí tendremos presencia virtual. Es una manera de mantener viva la memoria colectiva», señaló Santos.

2.000 vecinos implicados

Lakuerter Íbera se ha convertido poco a poco en un gran acontecimiento para la Villa Minera. No solo por la gran implicación de los andorranos -cerca de 2.000 vecinos participan habitualmente en los actos- sino también por la repercusión turística que conlleva. Cabe recordar que en 2018 fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Además, al pertenecer al circuito de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, son cada vez más los que se acercan desde otros puntos del país para conocer el pasado íbero de Andorra. También los vecinos del territorio, que se sorprenden al pasear entre las carpas del campamento y descubrir la decoración, las vestimentas y la gran cantidad de clanes y personajes que participan.