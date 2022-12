Asaltan un bar y una vivienda en plena travesía de Calaceite

Continúa la oleada de robos en el territorio. Un conocido bar de Calaceite y una vivienda contigua han sido víctimas de los robos durante la madrugada del miércoles al jueves. Los ladrones accedieron al edificio, situado en plena travesía de la N-420 de la capital cultural del Matarraña. Primero entraron a robar en la vivienda situada encima del establecimiento hostelero y que se encontraba vacía al encontrarse fuera sus moradores. En el caso del bar, forzaron la puerta interior del edificio para acceder al local. Allí se llevaron toda la recaudación de la máquina de tabaco, de la Lotería de Navidad y dinero en efectivo de la caja registradora. Durante el asalto provocaron cuantiosos daños en todo el establecimiento y salieron por la puerta principal forzándola y dejándola, de igual modo, inutilizada.

El gerente del establecimiento calcula en 6.000 euros las pérdidas en este robo que, subraya, es el segundo que sufre en 2 semanas. «Me han destrozado todo y se han llevado todo el dinero que han encontrado. Es que hasta me han abierto latas de berberechos. Es la segunda vez que me roban y no sé qué hacer, esto es indignante y nos sentimos totalmente desprotegidos», ha manifestado el afectado. En la anterior ocasión el propietario del bar valoró en más de 4.000 euros las pérdidas sufridas. «No sé ya qué hacer, te quitan las ganas de seguir luchando y trabajar. Además todos sabemos que luego la ley es muy benévola con este tipo de gente», añadió.

Se trata de un nuevo robo que se suma a la oleada de delitos de este tipo que está sufriendo todo el Bajo Aragón Histórico en los últimos días. Cabe recordar que localidades como Calanda y Albalate del Arzobispo han sufrido en los últimos días numerosos y cuantiosos hurtos y robos. La Guardia Civil confirmó que ha abierto una investigación para esclarecer este hecho y ver si tiene relación con los anteriores robos.