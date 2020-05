Aviso de la policía de Alcañiz: “No vamos a ser permisivos con las iniciativas vecinales”

Los balcones han sido durante estos más de 50 días de confinamiento el lugar preferido por los vecinos para hacer vida social. A las ocho de la tarde, tras el aplauso sanitario, sonaba un repertorio de canciones encabezadas por Resistiré en varios barrios alcañizanos. Sin embargo, este jolgorio, como el ruido de las sirenas de ambulancias y cuerpos de seguridad que recorrían la ciudad, ha llegado a su fin. La policía local de Alcañiz reconoce que ha sido más permisiva estos días y advierte de que con la “vuelta a la normalidad” hay que cumplir con las ordenanzas vigentes.

“Hay que ser conscientes de que la vida continúa y no podemos estar generando molestias. Lo más importante es no tomarnos estos actos como una fiesta”, señala el jefe de la Policía, Pedro Obón. En los últimos días se han presentado en torno a 8 denuncias, entre ellas de varios vecinos de la Urbanización Santa María y zona de Ramón Jota Sender, por exceso de ruido. Los agentes han acudido personalmente a poner orden, aunque no han impuesto ninguna sanción.

La mayoría de los vecinos ya han cambiado la fiesta en los balcones por el paseo al aire libre. “Comuniqué a los vecinos que ya no iba poner música y así aprovechar el tiempo a partir de las ocho para salir a pasear con la familia”, explica Adrián Sanz, el joven de 15 años, encargado de amenizar las tardes en la plaza Paola Blasco. El alcañizano perdió la motivación al ver que las ambulancias ya no pasaban como muestra de respeto hacia las víctimas del Covid-19. Ahora, un cartel de ‘Test ya’ cuelga de su ventana.

Adrián está “muy agradecido” por la respuesta que han tenido los vecinos durante todos estos días. Una iniciativa que surgió de él de forma totalmente espontánea. Se acordó de que tenía el equipo de música que usaron en su local en las fiestas de septiembre en el garaje y se le ocurrió, con ayuda de su madre, Isabel Mir, subirlo al balcón. Su repertorio de dj incluía además de la canción de Resistiré, “Volveremos a brindar de Lucía Gil, canciones de pop español como las de Antonio Orozco, un himno de Alcañiz no oficial que puede encontrarse en Youtube y el himno de España”. Además, algunos días el mismo tocaba el clarinete.

Gracias a la música los vecinos también estuvieron unidos los días más especiales. “El día de las palometas pusimos el toque peculiar de ese día, el 23 de abril, Día de Aragón, echamos un vermut con canciones de autores aragoneses y los sábados hacíamos un festival remember de los 90”, explica Adrián. Su madre recuerda cómo hicieron sonar en Semana Santa los distintos toques alcañizanos, incluidos los pregones que les pidieron las cofradías. Y también los cumpleaños que han felicitado a través de las peticiones que les llegaban por los grupos de WhatsApp de familiares y amigos.

“A las ocho de la tarde era una cantidad de gente la que salía a los balcones en nuestra plaza, en la calle Blasco, en la plaza de España, en la subida al mercado…”, señala Isabel. A ella, como madre, le hizo “especialmente ilusión” el día que sacaron a los mayores de la Residencia Alcañiz a las pasarelas para que vieran las luces, escucharan la música y pudieran ver a algún familiar. “Yo tengo a mi tía ahí y también la pude ver”, recuerda.

Las iniciativas en los balcones han sido de lo más variopintas y se han repetido durante este mes y medio en todo el territorio. Como ejemplos, las quedadas de tambores de Semana Santa, el ‘Vencimiento del dragón’ en San Jorge, la fiesta ibicenca en Alcañiz o la Feria de Abril en Andorra.