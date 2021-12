Azcón reclama en Alcañiz más inversión para la provincia de Teruel y acelerar la A-68

El único candidato a la presidencia del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reclamado este sábado en Alcañiz más inversión para el Bajo Aragón “porque lo que necesita Teruel es que nos dejemos de planes y hablemos de hechos”. El futuro líder de los populares aragoneses ha lamentado que la provincia no cuente con una mayor partida en los Presupuestos Generales del Estado y que año tras año se sigan reivindicando los mismos proyectos porque se les asigna partida presupuestaria pero después no se ejecuta. Ha calificado como un “drama” que el territorio no tenga mejores servicios sanitarios porque DGA “retrasó un Hospital que hoy ya sería una realidad” y también ha reclamado la autovía A-68 y una nueva piscina para Alcañiz. “Tenemos que dejarnos de palabras y hablar de obras, eso es lo que el PP sabe hacer y haremos porque siempre que hemos gobernado a Teruel le ha ido bien”, ha afirmado Azcón, quien se ha rodeado de alcaldes, concejales y diputados autonómicos del territorio.

El alcalde de Zaragoza ha estado este sábado en Alcañiz, Calanda y Alcorisa en el marco de las visitas que está realizando por la comunidad para agradecer a los afiliados su apoyo y conocer los problemas de los territorios antes del Congreso del PP de Aragón de los días 18 y 19 de diciembre del que saldrá como presidente.

“Me llama la atención lo que ha pasado con los presupuestos estatales, nos han dicho que son históricos porque se va a invertir más que nunca y sin embargo Teruel tiene la misma inversión que el año pasado. Han trasladado partidas que no se ejecutaron 2021 para ponerlas en 2022. Los problemas siguen siendo los mismos porque no se han solucionado”, ha afirmado Azcón, quien se ha mostrado sorprendido porque Teruel Existe haya votado a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 pese a los “insultos” de Javier Lambán al llamarles «cantonalismo populista” y la escasa inversión.

El candidato a la presidencia del PP de Aragón en el CBC de Calanda / PP

Al ser preguntado por los medios por cómo compaginará su cargo como alcalde de la mayor ciudad de Aragón con la presidencia del PP de Aragón, en la que deberá hacer una defensa del medio rural, Azcón ha pedido que se supere la etapa de “la dialéctica del enfrentamiento” y ha abogado por vender Teruel como una tierra de oportunidades que necesita el apoyo real de las instituciones. “No creo en la política de la confrontación, creo en la que une y crea sinergias», ha dicho.

En materia municipalista el futuro líder de los populares aragoneses ha vuelto a pedir una mejora de la financiación municipal. “Los alcaldes tenemos un problema importante y es que necesitamos financiación, lo que ha pasado en los ayuntamientos de España es incomprensible, hemos sido la primera línea ante el covid y sin embargo el Gobierno de España ha sido el único en toda la UE que no ha ayudado a sus consistorios. Somos los que hemos puestos las ayudas a los más necesitados, a quien no puede pagar a luz, fuimos los primeros en ceder equipamientos para la vacunación, … y sin embargo nos hemos encontrado con la nada por parte de quien debía ayudarnos. Cuando un ciudadano tiene un problema lo primero que hace es acudir a su ayuntamiento y para eso necesitamos recursos, para ayudar necesitamos que también nos ayuden”.