Blasco: “En materia de despoblación al Gobierno central le queda todo por hacer”

El senador del Partido Popular de Teruel, Manuel Blasco, ha afeado este miércoles al secretario general de Reto Demográfico, Francisco Boya, la inacción que está llevando a cabo el Ejecutivo central en política demográfica y en combatir los problemas más acuciantes del medio rural.

“En materia de despoblación al Gobierno central le queda todo por hacer”, ha lamentado el senador turolense durante la comparecencia del número dos del Ministerio de Transición Ecológica en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico para informar sobre los plantes y actuaciones que están llevando a cabo.

Al respecto, Blasco le ha solicitado “pasar de las musas al teatro” y atender “los problemas reales de los 5,7 millones de personas que viven en el medio rural”. “Envuelven bien lo que dicen pero no han concretado las 130 medidas que han anunciado en los medios de comunicación”, ha subrayado al respecto.

Es por ello por lo que ha instado a Boyá a “decirle a las personas del medio rural cuáles son esas 130 actuaciones y cómo van a resolver las dificultades que tiene el medio rural”, que “está poblada de buena gente, con una gran iniciativa que hay que apoyar”.

Ante esa realidad, el senador de la provincia de Teruel y portavoz de Despoblación

también le ha solicitado que “tire del Gobierno central” para que acometa las políticas que necesitan las provincias despobladas españolas. Eso sí, ha mostrado su temor de que “tenga la tentación de dejarse llevar”.

Nuevo modelo de financiación

A la hora de exigir medidas concretas y dotadas presupuestarias para combatir la despoblación, Blasco ha puesto el foco a su vez en algunas de las principales preocupaciones del medio rural: “tienen peores carreteras que hace diez años, algunos municipios no disponen de tienda, han cerrado la escuela o las van a cerrar, no poseen farmacia, no generan empleo o cuentan con menos horas de consultas médicas y no poseen conexiones informáticas y telefónicas de calidad”.

“Estos son los problemas principales y a los que hay que dar solución”, ha incidido.

Blasco ha recordado a su vez que Pedro Sánchez lleva en la Presidencia del Gobierno desde junio de 2018 y que, desde entonces, no ha cambiado el modelo de financiación autonómica. Un hecho que ha tildado como “fundamental” porque “son las Comunidades Autónomas las que prestan los servicios sociales”. Y, por esa razón, le ha pedido que aclare si el Ejecutivo central “cambiará el modelo para que llegue el momento de la España despoblada o seguirá igual”.

“¿Qué va a hacer cada ministro, ya que dicen que es una política trasversal?”, ha cuestionado. Como ejemplo de la realidad actual, Blasco ha especificado la ausencia de médicos en la provincia, las políticas en materia de infraestructuras que priorizan la alta velocidad en lugar de otros trazados, la ausencia de un Plan de Turismo Rural o las decisiones a la hora de determinar el emplazamiento de determinadas empresas o instalaciones públicas, que, a juicio del ‘popular’, “podrían optar por inclinarse por las provincias más despobladas para generar empleo y oportunidades”. “Mucho se puede hacer y más bien nada se está realizando”, ha concluido.