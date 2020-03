Caspe saca la Veracruz para bendecir la ciudad como antaño ante epidemias y situaciones excepcionales

«Me lo llevaban pidiendo días, especialmente la gente de mayor edad, y desde luego, es momento para ello con esta situación tan tremenda que estamos viviendo», explica el párroco de Caspe, Samuel San Miguel, que este domingo sacó la Veracruz a la puerta de la colegiata. Con esta reliquia, -como le contaron los mayores al cura que llegó hace 10 años a la localidad- se lanzaban las rogativas antaño ante cualquier adversidad como una catástrofe, epidemias o una sequía, por ejemplo. «Situaciones excepcionales y graves como es esta», añade.

Los militares desplazados por el estado de alarma, presenciaron la salida de la Veracruz a la puerta de la colegiata de Caspe. / Cesáreo Larrosa

La Veracruz no sale de su capilla. Solo lo hace cada 3 de mayo como bendición de términos y en Semana Santa pero el resto del año permanece expuesta al público en su vitrina dentro del templo. Es uno de los mayores tesoros de la Ciudad del Compromiso y al que se le profesa devoción. A las 16.00, San Miguel, junto al párroco de Chiprana -que reside en Caspe- sacó la reliquia para lanzar una petición y bendecir a la localidad «y a todo el mundo».

«Hemos pedido a la divinidad paciencia, sabiduría para los profesionales que están luchando contra este virus, y coraje para todos nosotros para seguir estando en casa y cumpliendo las medidas», explica. Samuel rogó por los vecinos, por todos los territorios y por el país. También por los profesionales que siguen trabajando como sanitarios o fuerzas del orden, entre otros muchos. «También los periodistas, que no los mencioné pero están en el pensamiento», añade a La COMARCA. La Veracruz se llevó a continuación a Chiprana donde se efectuó la misma acción. «Algo excepcional de verdad», sonríe Samuel. «Yo he sentido mucha paz que espero que la gente haya sentido igual», reflexiona. Hace décadas que la Veracruz no salía para algo así, los mayores recuerdan que la última vez fue tras la Guerra Civil..

Samuel espera que esta situación traiga «algo de aprendizaje» para enfrentarnos a «los otros virus que asolan a esta sociedad desde hace mucho tiempo». Se refirió a las mujeres asesinadas por la violencia machista, las personas sin hogar o las personas inmigrantes, entre otros.