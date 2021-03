Castellote vota en contra de la instalación de 5 molinos en su municipio y abandona la asociación Viento Alto

El Ayuntamiento de Castellote ha aprobado por unanimidad rechazar la instalación de 5 molinos en su municipio y abandonar la Asociación Viento Alto, cuya finalidad es respaldar la implantación de molinos en el Maestrazgo y Sierra de Gúdar y repartir parte de los beneficios entre todos los pueblos. La decisión se ha tomado en el pleno celebrado este miércoles en el que también se ha decidido frenar el proyecto eólico Caballos II de Acciona, denegando las licencias para comenzar las prospecciones, que estaban previstas en breve. Ambos puntos se han contado con el apoyo de todos los concejales.

La decisión se ha tomado al considerar que, de entre todos los miembros de la asociación, Castellote no se ve afectado ni por los daños ni por los beneficios de ninguno de los parques programados hasta ahora. Por lo tanto no considera «oportuno» continuar, tal como ha destacado el alcalde de la localidad, Ramón Millán, y más después de haberse rechazado en pleno el proyecto Caballos II. «Estamos en una asociación de la que no podemos sentirnos igual que los demás porque nosotros no tenemos afección de ningún parque, ni nos correspondería en ningún caso ninguna parte económica del mismo», ha explicado el primer edil. Millán ha recordado que la inclusión de Castellote en Viento Alto se produjo a raíz de un proyecto diseñado en «una zona de poca afección» en un área de Luco de Bordón hacia Viñores (lindante con la provincia de Castellón). Este proyecto finalmente se descartó. «Estábamos en la asociación de paquete. No hemos asistido más que a las primeras reuniones porque no nos sentíamos con derecho para opinar sobre otros pueblos. Que quede claro que respetamos al máximo lo que están haciendo los alcaldes que quieren llevar a cabo esos parques«, ha insistido Millán.

Con la «convicción» de que Castellote no debía permanecer es esta asociación, Millán ha insistido en que «no se debe juzgar» las decisiones de ninguno de los pueblos. «No podemos juzgar que cada alcalde y cada corporación que en un día se les votó y se les eligió defiendan el tener otros recursos alternativos para que salgan adelante. Esto lo entendemos perfectamente. Aún así vemos que ellos son los que tienen la afección y son los que tendrían que decidir el contenido al 100% si esto sale adelante «, ha puntualizado.

Freno al parque Caballos II de Acciona

Castellote ha dicho «no» al único parque eólico previsto en el municipio en la sierra de los Caballos, tras haber denegado en pleno la licencia de comienzo de las prospecciones de cara a la instalación de molinos en este punto en concreto. El Parque Caballos II de Acciona consistía en la implantación de 5 aerogeneradores cuya instalación en esta zona finalmente se ha rechazado por suponer afecciones paisajísticas. El Ayuntamiento ya ha comunicado a la empresa implicada la paralización de cualquier permiso para estas prospecciones. «En un principio no lo veíamos mal pero es verdad que en este momento, y después de ver donde iban los molinos, hemos valorado que puede haber otras zonas en Castellote donde no tendrían esta afección», ha explicado Millán. Desde el Ayuntamiento desean que esta zona «se quede limpia» pero si el proyecto se planteara en otro área donde la instalación no suponga un perjuicio «se estudiarían» otras posibilidades. «No quiere decir que nos cerremos. Insisto en que el municipio es muy grande y tenemos zonas adecuadas. Hay maneras y modos y hay reorganización del territorio y por supuesto hay formas de hacerlo».

El Consistorio lleva semanas trabajando en que Castellote tenga otro tipo de recursos económicos alternativos para el futuro. Cosa que «se han conseguido» a través de los impuestos IBI que se van a percibir con la puesta en marcha de los dos nuevos embalses de Santolea. El Ayuntamiento se siente «económicamente respaldado en estos momentos», tal como ha explicado el primer edil con la construcción de las dos presas. A partir del año 2023 podrá comenzar a percibir lo que «le corresponde» del IBI, siguiendo el procedimiento oportuno. «Están las construcciones casi acabadas, el Catastro procederá a darles una valoración y con la tasa que el Ayuntamiento ya tiene establecida, se le dará una valoración que supondrá un apoyo económico de por vida que pocos pueblos tienen», ha matizado Millán. La cantidad a percibir no está determinada y el primer edil ha pedido «prudencia» en este aspecto.

El Ayuntamiento continua trabajando en este sentido, ya se ha realizado la consulta a Catastro, al área de cobro de tributos de la Diputación de Teruel así como a la Confederación Hidtrográfica del Ebro. «No podemos hablar de la cantidad pero será bastante importante y solucionaría el futuro de Castellote a partir del 23».

Estudiar «otras posibilidades»

El Ayuntamiento se ha mostrado «abierto» a «estudiar» otras zonas de Castellote donde no haya «ningún tipo de afección». «Donde no tengamos afección se estudiará todo», ha insistido el alcalde. De hecho, este miércoles en el pleno también se ha hablado de la posibilidad de instalar placas solares en las escombreras de la mina que tiene una superficie de 70 hectáreas.

Consideran que este sería un espacio adecuado ya que «únicamente se taparían las escombreras deterioradas». «Se trata de una mina abandonada y la primera instalación abarcarían 15 hectáreas». Este proyecto «aún está en el aire», pero denota que el Ayuntamiento «no renuncia» a este tipo de alternativas de energía y que «desea estudiar». «Pero ahora mismo Castellote no quiere hipotecar territorios porque tiene otro tipo de recursos de cara al futuro».

La Plataforma de los Paisajes valora la salida

Por su parte, desde la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha dicho que se «congratula»» ante la decisión del Ayuntamiento de Castellote mediante un comunicado, en el que han señalado además que «esperan que haya más ayuntamientos donde cunda el ejemplo y la cordura», tal como se remarca en el escrito remitido a los medios de comunicación.

Ante la reacción de Viendo Alto de cara a la salida de Castellote, Millán ha remarcado que al igual que cualquier pueblo del Maestrazgo que no está en la asociación, tienen el mismo derecho de quedarse fuera. «Es más, entendemos que los pueblos que tengan afección tienen que recibir el 100% de los recursos, si Viento Alto quiere repartir esa parte del beneficio que se ha hablado en un principio entre todos los pueblos de la comarca es muy loable y es de agradecer. Pero entenderíamos perfectamente que no repartieran porque son los que están teniendo la afección, no el resto de los pueblos»,