La Comarca del Matarraña exige desestimar los parques eólicos propuestos por Forestalia

La Comarca del Matarraña se opondrá a las propuestas de construcción de los parques eólicos de la empresa Forestalia. Así se desprende de la sesión plenaria que ha tenido lugar durante el jueves por la tarde de forma telemática y a través de la cual, todos los grupos políticos por unanimidad han decidido presentar alegaciones al proyecto. La encargada de defender el documento aprobado por todos los grupos políticos ha sido la vicepresidenta comarcal, Carmen Agud. El presidente, Rafael Martí, tras presentar la sesión, ha abandonado el pleno al explicar que como alcalde de Mazaleón -única localidad del Matarraña que se posicionó a favor de acoger parques eólicos- su situación le colocaba ante un conflicto de intereses. Durante el pleno se aprobaron 15 alegaciones, una de ellas presentada por el Partido Popular.

El consejo comarcal ha calificado de «inadmisible» la fragmentación de lo que consideraron todo un proyecto. Exigieron la retirada total de los parques eólicos. En su argumentación aludieron a daños a la avifauna, al patrimonio histórico y a la afección paisajística que producirían en los cascos urbanos. De igual modo han pedido que se elimine totalmente la línea aérea de Alta Tensión Valmuel-Begues por su interacción «total» con 4 zonas protegidas de la Red Natura 2000. «Hemos exigido por unanimidad que se desestimen estos proyectos y creo que es un acuerdo que representa muy bien lo que pensamos en el Matarraña», ha explicado la vicepresidenta comarcal.

Cabe recordar que se trataría de siete parques eólicos de 9 aerogeneradores cada uno. Estos polígonos se propusieron en los municipios de Maella, Valdealgorfa, Belmonte de San José, La Codoñera, Mazaleón, Valjunquera y Valdeltormo, por lo que además de al Matarraña, incluirían a las comarcas del Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe. En este caso los referidos proyectos continúan en periodo de exposición pública y el plazo para presentar alegaciones finalizará a mediados de este mismo mes. La propuesta de Forestalia se une a la que Capital Energy llevó a cabo a finales de 2019 y que actualmente continúa a la espera de que se conozca la valoración de su informe de impacto ambiental.

Valjunquera restringirá las renovables

Por su parte el Ayuntamiento de Valjunquera aprobará la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana con la intención de imposibilitar el establecimiento de centrales eólicas o fotovoltáicas en su término municipal. La propuesta se debatirá en el próximo pleno que el consistorio celebrará este mismo mes. «Queremos incluir todas las limitaciones posibles que la Comisión de Urbanismo nos permita. Nuestro objetivo es restringir como ayuntamiento lo máximo que legalmente podamos para que no se instalen estos parques», explicó Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera. Traver reconoció, no obstante, que si el Ministerio o DGA declarasen estos proyectos de Utilidad Pública, la norma no tendría validez, por lo que pidió respeto a la decisión municipal.