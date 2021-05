Denuncian en Albalate el envenenamiento de varios gatos en la calle

La Guardia Civil investiga el posible envenenamiento de una colonia de gatos en Albalate del Arzobispo tras registrar una denuncia por parte de un ciudadano. Señalaba que en la calle Baja se había suministrado veneno para ratas, lo que acabó con la vida de varios animales.

Estos hechos referidos se produjeron el pasado jueves en esta calle del casco histórico de la población donde algunos vecinos tomaron fotografías de una caja de matarratas además de vídeos de varios felinos retorciéndose hasta la muerte. Los animales fueron retirados de la vía pública por el Seprona, desde donde se procedió a la realización de pruebas para esclarecer si las causas de la muerte se deben a un veneno. Se está a la espera de los resultados como indicaron fuentes policiales.

Desde el Ayuntamiento reconocen tener constancia de una queja vecinal por este hecho y por ello, tras recibir aviso, se envió a la brigada municipal al lugar pero los animales ya habían sido retirados por la Guardia Civil.

Lejos de disminuir, la proliferación de colonias de gatos callejeros en Albalate va en aumento y se ha solicitado en varias ocasiones a la ciudadanía no dar de comer a los animales en las calles. No obstante, el mensaje desde el Consistorio es firme: «Si se prueba que alguien ha esparcido veneno no es de recibo, haciendo eso se ha puesto en peligro a otras mascotas e incluso a niños que puedan acceder a ello sin saber qué es», dijo la alcaldesa, Isabel Arnas, al respecto.

En la búsqueda de soluciones a este problema, existe un proyecto pendiente de llevar a cabo entre el Ayuntamiento y la Asociación Animalista Cantalobos de Albalate. Consistiría en la colocación de comederos en varios puntos estratégicos del pueblo apartados del casco urbano y a base de pienso seco para que quien quiera seguir dándoles de comer pueda seguir haciéndolo. Se trata de un proyecto que comenzó a perfilarse pero al que la pandemia relegó a un estancamiento del que confían sacarlo pronto.