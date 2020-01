¿Por qué se caen las torres eléctricas? El fenómeno ‘nieve húmeda’ está detrás

Las torres eléctricas que Endesa tiene en el Bajo Aragón Histórico y el Matarraña están diseñadas para soportar pesos de entre 4.000 y 10.000 kilos, pero aún así se caen cuando nieva. Ha ocurrido ahora y ocurrió hace tres años.

El motivo es el efecto del fenómeno ‘nieve húmeda’, que se da en zonas ubicadas en altitudes que van desde los 700 metros hasta los 1.100. La nieve se queda estancada en los cables conductores de la luz y se hiela en poco tiempo. El peso del hielo es el que acaba ejerciendo la presión y termina por provocar que las torres se doblen o, en el peor de los casos, se partan por la mitad.

Pero, ¿Por qué en el Pirineo, donde nieva constantemente, no ocurre esto? Desde Endesa explican que la situación es «muy distinta». Allí no se produce el fenómeno de la ‘nieve húmeda’, ya que los copos no se acumulan en los cables conductores.

Además, en el Pirineo también es diferente la vegetación. En el Bajo Aragón Histórico, algunas de las incidencias han sido provocadas por la caída de árboles y ramas a lo largo de las líneas. Desde la eléctrica destacan que en el Pirineo la vegetación es más resistente y no es habitual la caída de árboles sobre la red.