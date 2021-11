DGA no logra cubrir ni con MIR los dos contratos de internistas del Hospital de Alcañiz

El Salud no ha conseguido cubrir ni con MIR ninguno de los dos contratos de médico internista para el Hospital de Alcañiz que ofertaba en condiciones muy ventajosas por su larga duración, dos años y medio, para intentar poner un pequeño parche a la acuciante situación de Medicina Interna, que necesita seis médicos para estar completa. El Servicio se encuentra totalmente colapsado, desde junio mantiene las consultas cerradas y la Hospitalización Domiciliaria permanece bajo mínimos. Actualmente el servicio de Interna cuenta con solo 4,5 profesionales -cuatro jornadas completas y una media- cuando un centro como el de Alcañiz requiere 11 internistas.

La consejería de Sanidad ofertó dos contratos el viernes después de la gran contestación y revuelo social que se creó por el posible cierre del servicio de Hospitalización Domiciliaria debido a la falta de internistas hace dos semanas.

Primero se ofrecieron los contratos a los internistas eventuales de todos los hospitales de Aragón sin penalización si renunciaban a su actual contrato. El Salud esperaba cubrir las plazas el lunes, sin embargo una quedó vacante. Ese mismo día se recurrió in extremis a los MIR de último año de la especialidad. Sin embargo, el plazo terminaba este miércoles y no se había presentado ninguna solicitud. No sólo eso, sino que la plaza que sí fue adjudicada por dos años y medio quedará vacía en unos días. La médico está embarazada y pedirá la baja de forma inminente.

Fuentes del Salud aseguraron este miércoles que ahora se va a intentar reforzar los dos puestos desde los servicios de otros Hospitales de Aragón.

La solución urge porque la plantilla de Interna está asfixiada y los médicos se están agotando. Desde que saltó la alarma la situación aún se ha agravado más y el servicio ha perdido otros dos médicos. Ha dejado su puesto un especialista por la situación insostenible que vive el servicio y otro médico que retrasó su baja por paternidad hace quince días ya disfruta de su permiso.

No obstante, el problema de Medicina Interna en Alcañiz no es nuevo ni se limita a esta especialidad. Se agravó en junio cuando el Hospital se quedó sin 15 médicos de golpe debido a un concurso de traslados y una oferta de empleo. Se necesitan médicos en Dermatología, Urología, Radiología, Neurología, Oncología, Microbiología, Oftalmología, Anatomía Patológica, Rehabilitación, Reumatología, Digestivo, Endocrinología y Cardiología

De hecho, el 80% de la plantilla médica envió entonces una carta al Salud y no se activaron las reuniones hasta dos meses después cuando publicó en La COMARCA las quejas.