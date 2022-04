DGA premia los 40 años del colegio Gloria Fuertes en el Día de Aragón en Teruel

El Día de Aragón en la provincia de Teruel ha hecho este jueves «visible lo invisible» con la entrega de la Medalla de la Educación Aragonesa al colegio público de educación especial Gloria Fuertes de Andorra. El premio coincide con el cuarenta aniversario de su fundación y reconoce una trayectoria innovadora centrada en la formación del alumnado con necesidades especiales y en la inclusión de personas con discapacidad que le ha llevado a convertirse en referente. Actualmente atiende a 82 alumnos desde los dos hasta los 21 años de 27 localidades de Teruel y el Bajo Aragón-Caspe escolarizados en las etapas educativas de Educación Básica Obligatoria y de Transición a la Vida Adulta así como a través de los programas de cualificación inicial de Operario de viveros y jardines y Actividades domésticas y limpieza de edificios.

El centro ha recibido la medalla en un acto institucional celebrado en la ciudad de Teruel como antesala de la celebración del Día de Aragón que tendrá lugar este viernes en Zaragoza y que reunió a numerosas autoridades autonómicas y provinciales. Ha estado presidido por el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha citado a Motorland, la construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel, las renovables, la reindustrialización de Andorra, la Ruta del Tambor y el Bombo y las denominaciones de origen, entre otros, en un discurso en el que como viene siendo habitual no faltaron las críticas a la visión que «desde ciertos ámbitos de Madrid y Teruel» se ofrece de la «mal llamada España vaciada».

Se reivindica la labor de los colegios de educación especial

Una emocionada directora del colegio Gloria Fuertes, Lola Oriol, ha sido la encargada de recoger la Medalla de la Educación Aragonesa y pronunciar un discurso en el que ha reivindicado la labor de todos los centros de educación especial de Aragón, a los que citó uno a uno; y a su alumnado. «Hoy el Gobierno de Aragón hace historia con este premio porque pone la mirada en una de las modalidades educativas necesarias para la atención a las personas que requieren recursos específicos y personales que reivindicamos históricamente. Con este premio la sociedad aragonesa está contribuyendo al necesario cambio de mirada hacia nuestros centros y, sobre todo, a las personas con discapacidad intelectual», ha afirmado Oriol, quien ha defendido la necesidad de visibilizar la discapacidad intelectual porque «aquello que no nombramos no lo reconocemos, lo que no decimos se convierte en un secreto y los secretos provocan a menudo vergüenza y miedos».

«Este premio es para una comunidad educativa cohesionada que ha salido fortalecida tras levantar un muro que impidiese que el virus nos ganase la batalla y que hoy, reforzada y mas viva que nunca, acoge este homenaje con alegría, humildad, gratitud y emoción. Juntos somos una gran fuerza transformadora. Llevamos cuatro décadas en las que profesionales, familias y alumnado han aportado lo mejor de sí mismos para hacer del Gloria Fuertes lo que hoy es: personas que de forma individual y casi siempre de manera colectiva afrontan diariamente retos sociales y problemas que nos afectan a todos con el empeño, habilidad, empatía e involucrándose para resolverlos; y con capacidad para colaborar, de asumir responsabilidades y de innovar cada día en nuestra escuela, el colegio de la luz», ha manifestado la directora, quien ha cerrado su discurso avanzando que van a seguir trabajando en el camino de la inclusión, en el que espera encontrar a todos para crear con una sociedad más equitativa y justa; y leyendo un poema de José Ángel Valente. Con ‘El amor está en lo que tendemos‘ la directora ha querido recordar el amor por la docencia y el trabajo del Gloria Fuertes.

Por su parte Lambán, quien ha comenzado su discurso alabando el trabajo del Gloria Fuertes, que conoce bien por «una persona muy querida docente en Andorra», ha hecho un repaso sin prácticamente leer papeles por lo que para él ha aportado los 40 años de Estatuto de Aragón y por la situación de la provincia de Teruel.

Su verbo más afiliado ha sido para la despoblación. Ha criticado que desde «ciertos ámbitos de Madrid y Teruel» se presente a la provincia como «unas Hurdes del siglo XXI», una imagen «equivocada» de una de las provincias a la que mejor le ha sentado la autonomía. De la despoblación ha dicho Lambán que hay que seguir ocupándose aunque sin ninguna autocrítica. Se ha limitado a decir que se debe trabajar rehuyendo de tres formas «erróneas» de ver el problema. «Desde retórica, aquella que se resuelve con grandes proyectos y estrategias que son planteamientos gaseosos cuando hay que afrontar el problema con medidas concretas como la fiscalidad diferenciada en la que han trabajado los gobiernos de Aragón y las dos Castillas; la despoblación romántica, no podemos volver a una manera de poblar que pertenecía a economías subdesarrolladas en la que las gentes se conformaban con subsistir; y la adánica, un término que se me ha ocurrido esta mañana porque la despoblación como problema no se descubrió hace dos meses ni nadie puede atribuirse méritos. DGA lleva hablando de despoblación desde que se constituyó y en el 2000 ya se puso en marcha un plan. Desde entonces no se han dejado de tomar medidas, la última la ley de dinamización rural, que introducirá la figura de la fiscalidad favorecedora para los núcleos más pequeños», ha afirmado el presidente.

En su enumeración de los méritos de Teruel Lambán ha dicho que son un «esfuerzo» de los distintos gobiernos autonómicos pero protagonizados por los turolenses, a los que ha pedido una mayor dosis de autoestima. «El día que las gentes de Teruel exhiban sus potencialidades, a esta provincia no podrá pararla nadie. Nadie competirá con ella a la hora de atraer inversiones y actividad», afirmó. De la provincia destacó que es la única en España en la que se están construyendo dos hospitales públicos; y que puede presumir de Dinópolis, punta de lanza de un turismo especialmente potente en el Matarraña, Maestrazgo y Albarracín; de la Ruta del Tambor y Bombo; y de Motorland, un circuito que «va a dar pasos en los próximos años como el vicepresidente Arturo Aliaga anunciará en los próximos meses». De Andorra dijo que es un «asunto pendiente» pero está seguro que su calidad de vida de los años de la Térmica se verá superada en los próximos años con los proyectos del núdo Mudéjar y otros proyectos industriales. En cuanto a las renovables afirmó que sabe de la preocupación por su «invasión» pero que sin aludir responsabilidades desde DGA se debe estudiar todo lo que le llega y es «de lo más restructivo». «Verán que cuando termine el proceso de tropelías y desastres no se habrá producido ninguno».