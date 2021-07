La Diputación de Teruel quiere ampliar a la FP su Erasmus Rural tras el éxito de la primera edición

RODRIGO UBE (Teruel) Trabaja en el Ayuntamiento de Ariño y ha terminado 3º de Administración y Dirección de Empresas

El joven turolense Rodrigo Ube lleva tres semanas trabajando en el Ayuntamiento de Ariño codo con codo con la secretaria municipal. A sus 21 años en septiembre comenzará 4º curso del grado de Administración y Dirección de Empresas y está encantado tanto con el trato como con el trabajo. De hecho, cuando termine la carrera quiere estudiar algún master relacionado con el sector público. «Estoy en el despacho de la secretaria municipal y me enseña todo lo que hace. Nada de tenerme haciendo fotocopias (risas), ya estoy haciendo algo de contabilidad. Estoy toda la mañana con ella y no paro de hacerle preguntas, por suerte nunca me pone mala cara y siempre me echa una mano», explica el joven con una sonrisa. El Programa Desafío Teruel le permite conocer unas labores, las de un Ayuntamiento, que con las prácticas de la carrera no habría podido ya que solo se orientan a las asesorías y a los bancos.