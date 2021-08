Un documental sobre el ámbar de Ariño, finalista en Italia en el primer festival de cine geológico ‘On the rocks’

‘Amber, from the Giant to the Minuscule’ (‘Ámbar, de lo Gigante a lo Minúsculo’) es el nombre del documental que, producido por Fundación Dinópolis y dirigido por el paleontólogo Luis Alcalá y el documentalista Javier Trueba sobre el ámbar de Ariño, ha sido seleccionado como finalista en el Primer Festival de Cine Geológico para todos los públicos. Este certamen está organizado por la Sociedad Geológica Italiana, la Sociedad Italiana de Mineralogía y Petrología, y la Sociedad Paleontológica Italiana con el objetivo de comunicar, de un modo creativo, las investigaciones, descubrimientos o nuevas ideas sobre el planeta Tierra.

El documental narra cómo el gigantesco yacimiento con dinosaurios de la Mina Santa María de Ariño contiene, a su vez, miles de minúsculos “yacimientos”, casi imperceptibles cuando se extraen enormes cantidades de rocas para obtener carbón o para buscar fósiles de grandes vertebrados. Estos diminutos yacimientos consisten en pequeños fragmentos de ámbar que han conservado escenas de la vida de hace 110 millones de años en su interior. Además de numerosos insectos, el ámbar de Ariño contenía un hallazgo sorprendente: tres pelos de un pequeño mamífero que se ha convertido en el fósil más antiguo de este tipo conocido hasta el momento. Además, indica que el animal debió de estar apoyado durante un cierto tiempo en una masa de resina pegajosa que atrapó los pelos cuando se endureció y el animal abandonó el lugar. Así, el más colosal de los yacimientos ha capturado en un fotograma remoto la delicada siesta de un pequeño mamífero contemporáneo de los dinosaurios.

La duración máxima de los audiovisuales es de 4 minutos y 55 segundos y los trabajos premiados en el Festival ‘On the rocks’ se darán a conocer durante la celebración en Trieste del Congreso de la Sociedad Geológica Italiana (14 a 17 de septiembre de 2021).