La DPT aprobará este mes el plan de concertación extraordinario de un millón de euros para gastos por la covid y la tormenta Gloria

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha asegurado durante la visita

institucional realizada a Mezquita de Jarque que el equipo de gobierno va a estudiar todos los

recursos posibles para seguir inyectando liquidez a los ayuntamientos, que están haciendo frente a nuevos gastos y necesidades creadas por la pandemia de la covid-19. Rando ha anunciado que antes de final de este mes de septiembre se aprobará el nuevo plan de concertación extraordinario de un millón de euros y, además, se están estudiando otras medidas para hacer frente a este momento extraordinario.

“El plan de concertación extraordinario complementa al que ya aprobamos en abril con 3,3 millones de euros y supone casi un 30% de fondos incondicionados más para los ayuntamientos. Aunque lleva por título covid y Gloria 2020, haciendo referencia también a la tormenta que provocó numerosas afecciones en febrero, las bases no establecerán objeto alguno para su gasto”, ha señalado Manuel Rando.

El reparto del millón de euros se realizará según los criterios de los planes de concertación, atendiendo a la diversidad demográfica de la provincia de Teruel y primando a los municipios más pequeños o con más núcleos de población. “El dinero se transferirá inmediatamente a los municipios en cuanto se aprueben las bases, en el pleno de este mes. Mezquita de Jarque, por ejemplo, obtendría 2.720 euros. Otros municipios de tamaño mediano, como Cantavieja o Mas de las Matas, superarán los 8.000 euros. Alcañiz, que tiene un régimen especial con la capital y Andorra, superará los 20.000 euros. Sabemos que no es suficiente, pero es una ayuda muy importante”, ha apuntado el presidente de la DPT.

Manuel Rando, que también ha estado acompañado por el diputado José Luis López y el

presidente de la Comarca de Cuencas Mineras José María Merino, se ha interesado en Mezquita

de Jarque por los trabajos realizados para la prevención de los contagios de la covid-19 y su

coste. El alcalde, Herminio Sancho, ha señalado que “hemos desinfectado regularmente los

espacios más concurridos, como el parque, y los edificios públicos o los contenedores de basura.

Además hemos comprado mascarillas para todos los vecinos y dispensadores de alcohol

hidroalcóholico. Calculamos que hemos gastado entre 15.000 y 20.000, que es una cantidad muy

importante para nosotros”.

“Es cierto que los ayuntamientos están teniendo que hacer frente a muchos gastos

extraordinarios desde que comenzó la pandemia. Y ahora que comienza el colegio, aún más

gastos, porque la limpieza de los centros es competencia municipal. Por eso estamos estudiando

formas de dar a los ayuntamientos más liquidez lo antes posible”, ha dicho el presidente de la

Diputación de Teruel antes de recordar que el adelanto de los tributos, por un valor total de más de 22 millones de euros, y el aumento de la Caja de Cooperación de 100.000 a 5 millones de euros

ha sido de gran utilidad en esta situación.

Escuela infantil

Manuel Rando, que ha comenzado su recorrido por Mezquita de Jarque firmando en el libro de

honor del Ayuntamiento, ha visitado la escuela infantil municipal, que acoge a 10 niños en el

comienzo del nuevo curso. Se ha interesado por la organización del refuerzo en la limpieza del

edificio y ha conocido el nuevo sistema de calefacción, que el consistorio quiere sufragar con los fondos de la nueva línea de subvenciones para escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años creada este ejercicio con un total de 100.000 euros.

“Es la primera vez en la historia que la DPT, además de las ayudas que damos para sufragar las reformas de las escuelas de primaria, apoya a los ayuntamientos a mejorar sus escuelas infantiles de 0 a 3. En los próximos años seguiremos con este nuevo programa, queremos ampliarlo e incluso intentar que también participe la DGA. Creemos que la educación en el medio rural es la mejor de las inversiones”, ha dicho Manuel Rando.

Además, en su visita a Mezquita de Jarque, el presidente ha visitado las instalaciones del

gimnasio, que se construyó y equipó con financiación de la DPT y atrae no solo a los vecinos de

Mezquita de Jarque, sino a usuarios de toda la comarca. “Es un incentivo muy importante para

que la gente venga a Mezquita, dando un servicio que de otro modo tendríamos a decenas de

kilómetros. El gimnasio se ha revelado como un servicio dinamizador. Y es importante mantener

unos servicios que hagan atractivo vivir aquí”, ha señalado Herminio Sancho.

Rando también ha recorrido las calles que se han arreglado en los dos últimos ejercicios

con el Fondo de Inversiones Financieramente Sostenibles (FIMS). El alcalde de Mezquita de

Jarque ha explicado a Manuel Rando que la intención del Ayuntamiento es continuar la reforma de las vías urbanas con el FIMS 2020, que ha duplicado su cantidad respecto al 2019 para todos los

municipios de la provincia, con un total de 10 millones de euros.

Arreglo de caminos

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel también ha visitado los caminos que el servicio de Vías y Obras ha arreglado en los últimos meses. “Hemos incrementado el presupuesto ordinario y el de emergencias, dada la situación que nos dejó el equipo de gobierno anterior. En más de 80 pueblos no habían pasado las máquinas desde el año 2013. Esta situación no volverá a ocurrir mientras tenga responsabilidades este equipo de gobierno y las máquinas pasarán por los municipios al menos una vez cada dos años”, ha dicho Rando.

El alcalde de Mezquita de Jarque también ha mostrado a Manuel Rando el inmueble

adquirido con el FITE en el que se van a construir dos viviendas para poder acoger a nuevos

pobladores y dos parcelas dedicadas para ese mismo fin. “La clave es que el que no viva en

Mezquita de Jarque sea porque no quiere, no porque no puede”, ha dicho Herminio Sancho.