La DPT doblará el espacio de sus oficinas en Alcañiz con la compra de un local

La Diputación Provincial de Teruel doblará el espacio de sus oficinas en Alcañiz cuando habilite su nueva sede. Pasará de los algo menos de 200 metros cuadrados con los que cuentan las oficinas en alquiler de la plaza del Dean hasta los 430 metros cuadrados útiles del local que acaba de adquirir en la calle Concepción Gimeno Gil, junto al instituto.

Tras la compra del local y ya con el proyecto definido, la intención de la institución provincial es incluir una partida en los presupuestos del próximo año para su adecuación. Se han proyectado unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales de la Diputación, que cuenta con nueve trabajadores de los servicios de Recaudación, Gabinete Técnico y Programas Europeos.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha visitado este miércoles el local donde se van a ubicar las nuevas oficinas, en la zona conocida como Urbanización Santa María. Se trata de un espacio amplio y luminoso en los bajos de un edificio de reciente construcción, a apenas unos minutos del centro de la ciudad. En la última modificación presupuestaria se ha previsto una partida de 315.000 euros para la compra del local a Caja Rural de Teruel, que se va a hacer efectiva en breve.

“La capital del Bajo Aragón debe tener los servicios de la Diputación que se merece, porque hasta ahora no los tenía” ha dicho Rando, que ha estado acompañado por técnicos de la Diputación: el director de Negocio de Caja Rural de Teruel, Ángel Espinosa; y la diputada de Desarrollo Territorial y alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño. “Las nuevas oficinas no solo son necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas e implantar, por ejemplo, sistemas de ahorro energético, servirán también para mejorar nuestra presencia en esta parte de la provincia, a través de un espacio más visible y más abierto al público, que nos permita interactuar con la sociedad de la zona”, ha apuntado.

Rando ha sido recibido por una representación de la corporación municipal / L. Castel

Compromiso con la UNED

Rando también ha sido recibido en el Ayuntamiento de Alcañiz por una pequeña representación de la corporación municipal para respetar las restricciones por la covid. Allí ha reiterado su compromiso con la subsede de la UNED en Alcañiz al igual que ya hizo en la reunión que tuvo lugar el lunes. Ha reiterado que la Diputación colaborará con la universidad a distancia con más de la mitad del presupuesto porque es un proyecto que consideran “prioritario.

“Vamos a estar con todos nuestros recursos al igual que el Ayuntamiento, no todos los alcaldes tienen la voluntad de poner más dinero del que les corresponde en un proyecto. A la UNED no le va a faltar financiación. Será una extensión de la de Teruel pero tendrá mucho recorrido, no se quedará solo en grados sino que será más expansiva con posgrados, másters…”, ha dicho Rando, quien ha adelantado que también buscarán la colaboración de alguna empresa al igual que ocurre en Teruel con la Caja Rural.

A nivel general, Rando ha asegurado que como presidente apuesta por la descentralización de la Diputación y por el equilibrio y la igualdad entre municipios. “Ya se va notando y los actos que dependen de nosotros se van descentralizando y no se organizan todos en Teruel”, ha apuntado.