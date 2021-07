El España-Suiza: foco principal del brote de Alcorisa que provoca la realización de 200 PCR en tres días

La retransmisión del partido de fútbol España-Suiza el pasado viernes 2 de julio en un conocido bar de Alcorisa habría sido el principal foco de contagio de un brote que ya suma 27 positivos en la localidad. La mayoría de los infectados son jóvenes de entre 18 y 25 años, aunque también hay trabajadores del establecimiento, de mayor edad, que han dado positivo. Al parecer, los jóvenes -de varias quintas y grupos de amigos- quedaron en este establecimiento, en el que ni se guardaron distancias ni se usó la mascarilla de forma generalizada -según apuntan algunos asistentes-, para ver el partido pero, después, la fiesta continuó en un espacio privado en el que podrían haberse extendido todavía más los contagios.

Algunos testigos que pasaron por la puerta del bar en la tarde del partido reconocen que se «escandalizaron» al ver el ambiente que había en la calle, «totalmente festivo». «Se estaba yendo de las manos la situación», aseguran.

No obstante, el brote del partido no es el único. También hay algún caso aislado de viajes a la playa y vacaciones. Desde el miércoles, en el Centro de Salud de Alcorisa se han realizado más de 200 pruebas PCR a todos los contactos directos de estos jóvenes y algunos familiares y amigos del foco principal han dado positivo, por lo que no se descartan más contagios en los próximos días. Por el momento, hay unas 200 personas confinadas.

Desde el Ayuntamiento se han tomado algunas medidas este mismo viernes como suspender una semana las clases acuáticas monitorizadas en la piscina de verano «por precaución», ya que alguno de los inscritos ha dado positivo. La piscina sigue abierta al público aunque también se ha reducido el aforo de los 200 que se permitían ayer, a los 130 que se permiten a partir de hoy. Además, se ha intensificado la desinfección en las zonas comunes. El alcalde, Miguel Iranzo, que no descarta el cierre de las piscinas si la situación empeora, tacha de «mala suerte» lo sucedido y prefiere no hablar de «irresponsabilidades». Asegura estar «muy preocupado» por el exceso de casos. «Ni siquiera cuando tuvimos el brote en la residencia contabilizamos tantos casos en la misma jornada«, ha declarado.

El primer edil ha reconocido que puede ir a más porque faltan resultados de muchos de los contactos directos (padres, hermanos…) que podrían dar positivo en los próximos días. «Van a ser días complicados», ha subrayado.