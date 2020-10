Ignacio Urquizu: «Vamos a trabajar las sinergias con Technopark para atraer empresas»

¿Qué supone MotoGP para la ciudad?

Una proyección internacional. Nos ven millones de personas en todo el mundo, una visibilidad difícil de conseguir salvo con otros eventos multitudinarios como la Fórmula 1 o unas Olimpiadas. Es un privilegio que muy pocas ciudades tienen. En segundo lugar, supone una inyección económica, aporta muchos de los ingresos de la hostelería y el comercio.

Este año se celebra sin público pero tiene dos carreras, ¿cómo afectará?

Ya hemos comprobado hace unas semanas con Superbikes, donde ha pasado lo mismo, que se prolonga la estancia. Ya no pernoctan cuatro o cinco días sino 12 o 13 y eso lo nota la hostelería y el comercio. La parte negativa es que no viene tanta gente y el ocio nocturno no se ve beneficiado de las macrofiestas. Esperamos tranquilidad y que la situación sanitaria esté controlada, que es lo más importante.

¿Cumple su papel de motor económico?

Sí, dinamiza a toda la comarca y crea empleo. Solo Motorland ya es una de las mayores empresas que tenemos en Alcañiz y con el alto nivel de ocupación del circuito recibimos visitantes todo el año. Desde equipos a empresas o particulares que participan en tandas.

¿Cómo ha evolucionado y qué queda por hacer?

El primer GP nos pilló por sorpresa y eso hizo que diéramos lo mejor de nosotros dentro de nuestra inexperiencia. Con el tiempo hemos ido aprendiendo y prueba de ello es que hemos sido elegidos varias veces como el mejor circuito del Mundial. Es experiencia nos ha hecho ganar una alta capacidad organizadora. Ahí también influye mucho la experiencia previa del Circuito Guadalope. También el sector hostelero se ha profesionalizado mucho. Por hacer una comparativa, el secreto del Matarraña es que tiene un sector hostelero muy fuerte y profesionalizado con una oferta turística muy buena. Esa profesionalización nos genera incentivos y sinergias para otros eventos durante el año y otro tipo de turismo.

En 2022 comenzará la rotación en los circuitos españoles y Motorland solo podrá organizar MotoGP cada dos años, ¿tienen un plan B?

Vamos a intentar organizar otras actividades para cubrir ese espacio y que no repercuta negativamente en los negocios. Alcañiz se beneficia mucho de MotoGP pero la capacidad hotelera es limitada y si en vez de llegar todos los espectadores a la vez vinieran en varios fines de semana ese beneficio sería mayor.

El contrato termina este año, ¿cómo avanza la renovación?

La lleva el presidente de Motorland, Arturo Aliaga, y confío en él. Es la persona adecuada, ya lo ha hecho otras veces. Estoy seguro de que va a conseguir lo mejor al igual que ha logrado este año con la pandemia, que no pagaremos canon.

¿Qué le dice?

Dice que va bien la cosa.

La Cámara de Cuentas ha advertido a DGA que las pérdidas de Motorland ya no se pueden cubrir con el FITE.

Nos preocupa a futuro aunque como ahora se nos permite pagar con el FITE otras partidas ordinarias, consistirá en intercambiarlas. Me sorprende la posición del Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, que accedan a emplear el FITE para educación o sanidad y no para un proyecto cuyo objetivo es dinamizar económicamente una provincia. Es su posición, respetable pero discutible porque creo que es una decisión política.

Habla de sanidad, ¿por ejemplo se podría pagar con el FITE los hospitales?

Sí, nos abre una puerta. Lo importante es que MotoGP se siga celebrando y que ese escaparate tenga continuidad.

¿DGA trabaja suficiente por Motorland?

Sí, yo formo parte de un grupo político que sostiene a este gobierno y estamos hablando y trabajando entre nosotros para ir haciendo lo mejor posible. Creo que a futuro, esto lo he hablado alguna vez con Aliaga, tenemos que hablar sobre la posición de Motorland y Technopark en Alcañiz. Me gustaría tener una mayor conexión y que Technopark fuera un parque tecnológico de verdad, que pueda ofrecer suelo industrial a empresas tecnológicas. Ahora por sus características no alcanza esa categoría. Por ejemplo, no tiene fibra óptica, algo extraño para un parque tecnológico. Creo en la figura de Aliaga, que es una persona muy comprometida con Motorland.

Ha nombrado una palabra muy utilizada en los últimos años, sinergias, pero siguen sin llegar, ¿qué falta?

Las de Alcañiz con Motorland llegan solas, a medida que ellos organizan pruebas a nosotros nos llega público. Seguimos trabajando, en el congreso de fotografía que se celebrará en noviembre uno de los eventos será nocturno y tendrá lugar en la recta de Motorland. El gerente, Santiago Abad, nos lo ha puesto fácil y vamos organizando actividades conjuntas. Donde hay más dificultad, porque no se producen sinergias, es con Technopark. Hasta ahora ha sido un polígono casi como el resto con un precio de suelo elevado. Han sido gestores de suelo más que de ideas y tecnología. Ahí es donde hay que trabajar. También faltan sinergias entre Technopark y Motorland, deberían trabajar para buscar algún acuerdo para el uso de instalaciones. Ni siquiera tienen un acuerdo para que Technopark pueda emplear el circuito o viceversa y eso que ha pasado más de una década. Esta preocupación la he transmitido en el consejo de administración. No es una competencia municipal, es algo que deben hacer ellos pero por nuestra parte, en el plan estratégico de ciudad que elaboraremos queremos incluir a Technopark aunque no sea nuestro.

¿Cómo puede ayudar el Ayuntamiento?

Al margen de ser más eficientes en la gestión de residuos o licencias de actividad, estamos explorando la posibilidad de firmar un convenio con Technopark para ayudarles en algunas inversiones. También les ayudo cuando viene alguna empresa interesada en invertir.

Debería encargarse DGA.

Sí pero en todo este tiempo Technopark se ha reducido a ser un sitio con suelo industrial al lado de un circuito. Como toda política industrial, debería tener una estrategia y una dirección, y eso ha estado carente en muchos años. También es verdad que el Ayuntamiento tampoco ha facilitado siempre las cosas, ha habido problemas con la recogida de residuos y las licencias de actividad. A ver si entre todos, entonando nuestra mea culpa, nuestra parte de responsabilidad, vamos a ver si abrimos un periodo de colaboración.

¿Los requisitos y precios son los mismos para un cliente de fuera que para una empresa del parque?