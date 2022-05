Madina y Sémper: «Si se quiere hablar, se puede. Nosotros lo hacemos en la radio y ahora en un libro»

¿Cómo se ve ese 20 de octubre de 2011 diez años después?

Impacta leer en el libro que ese día comenzaba para ustedes una nueva y desconocida vida.

¿Qué piensan al ver a sus hijos?

(BS) : A veces veo los 16 años del mayor y los comparo con los míos. Puede salir y no ver San Sebastián con autobuses y contenedores quemados y no hay hipótesis real de que vea un atentado como me pasó a mí, que a mis 14 años vi un cuerpo ensangrentado tras un asesinato. Las realidades son tan diferentes en un periodo de tiempo tan corto que conviene recordarlo y recordárselo a ellos. Van a tener que afrontar amenazas también totalitarias y el libro intenta aportar alguna herramienta para reaccionar. (EM) : Creo que esto es la justificación del esfuerzo de varias generaciones porque la ves depositada en esta generación de niños que ya nacen en un país libre. Jesús Eguiguren tenía un libro titulado ‘Los últimos españoles sin patria’ Definiendo a esa sociedad vasca a la que seguía faltándole una pertenencia limpia y no amenazada por ningún tipo de terrorismo. Por fortuna estos niños ya la tienen.

¿Y qué piensan de los mensajes que se están escuchando en determinados círculos políticos sobre todo?

¿Cómo ven este panorama político actual desde la barrera?

¿Qué opina la sociedad de su unión?

Es que a nivel social el tema interesa a tenor de los éxitos de películas, libros y series sobre la época de ETA.

Es en algunos parlamentos donde se usa palabra terrorista a la ligera.

¿Qué está pasando en política que está echando a gente joven? Ustedes abandonaron pero sigue el goteo.

Ese tsunami ha traído la rebelión de la España despoblada por ejemplo...

Su llegada a Alcañiz se debe, en parte, a la relación que tienen con su alcalde, Ignacio Urquizu. Comparten años de política, especialmente Madina, y también faceta literaria.

(EM) Creo que Ignacio Urquizu es de esos perfiles especialmente valiosos del PSOE y creo que ha captado muy bien el alma de Alcañiz donde no ha habido precisamente grandes tradiciones de gobiernos socialistas. Si el secretario de formación del PSOE necesita pistas de cómo hay que hacer las cosas a nivel municipal, en Urquizu y en Alcañiz tiene un modelo.

(BS) A mí con Ignacio [Urquizu] me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con Edu [Madina] y es que es gente a la que siempre me interesa escuchar y con la que siempre me interesa hablar porque siempre aprendes. Creo que su solidez intelectual es un valor en sí mismo por encima de la sigla en la que milita y a la que representa. Es uno de esos políticos que conviene escuchar siempre le votes o no y del que siempre aprendes algo.