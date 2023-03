Felipe Faci: «La oferta de Formación Profesional debe estar vinculada al territorio»

Han presentado el proyecto del nuevo polideportivo del IES-CPIFP Bajo Aragón, ¿por qué es necesario?

¿Qué otras mejoras se plantean para este complejo educativo?

Si hablamos de Formación Profesional, ¿qué importancia tiene el ofertar grados vinculados a recursos endógenos?

A este respecto, en Andorra o en Valderrobres existen grados vinculados a la Hostelería que muchas veces no llenan matrículas, aunque se trata de profesionales muy buscados…

Es un reto en el que tenemos que estar todos vinculados. Me reúno periódicamente con el tejido industrial, con las organizaciones empresariales y sindicales, y lo que tenemos que hacer es mejorar la profesionalización, el desarrollo profesional. Hay formaciones que no son atractivas para el ciudadano, pero tenemos que intentar que lo sean. A mí me comunican que, por ejemplo, no hay matarifes. Es una profesión que a lo mejor no tiene todo el atractivo que le podríamos dar. Hay carencia de mano de obra para la construcción y sin embargo sí tenemos oferta formativa que no está ocupada al 100%. Tenemos que trabajar para mejorar la profesionalización de determinadas cualificaciones para que el impacto sea positivo. Conductores de autobús, transportistas, hosteleros… siempre van a ser necesarios, por eso tenemos que trabajar para que haya profesionales que quieran pertenecer a estos sectores productivos. En primer lugar, por que estén bien formados; segundo, por que tengan posibilidad de un desarrollo profesional; y tercero, por que no sean sectores de la población activa penalizados en cuanto a vacaciones, horarios, etc., etc.