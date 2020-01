Ferrán Vallespinós, Doctor en biología: «El proyecto eólico no cuenta ni con una medición de viento»

¿En qué estado se encuentra ahora el proyecto?

¿Cuáles son esas deficiencias a las que hace alusión?

El estudio de impacto ambiental previo se habla de 50 aerogeneradores y 3 parques, cuando el proyecto contempla 84 molinos en 4 parques. Por lo tanto tenemos ahí ya un error de tipo formal. Pero hay muchas deficiencias. No se hace prácticamente ninguna referencia a la contaminación acústica, a la contaminación y turística y sobre todo no se hace ni una mención al turismo de la zona, algo que me parece especialmente grave. Y como dato curioso se cita por ejemplo a la localidad de Tronchón, que por lo que yo sé no está muy cerca. Por lo tanto tenemos ahí ya varios aspectos que alegar para que, si se hace otro informe, la información sea ajustada a la realidad y se pueda tomar una decisión. Ahora es que aunque se quiera no se puede porque el proyecto tiene enormes deficiencias. Importantísimo recalcar que el propio proyecto re conoce que no existen mediciones de viento en la zona. Esto es como si planteamos la construcción de un embalse y no sabemos el caudal del río que queremos represar ¡Claro que hace viento en el Matarraña! Pero no sabemos cuanto.