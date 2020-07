Guitarricadelafuente: «Ahora mismo el experimentar con la música tradicional es lo más moderno que se puede hacer»

Muchos meses de parón en el mundo de la cultura. ¿Cómo llegas a Alcañiz?

Los conciertos son un poco diferentes...

Muchos sectores lo están pasando mal con la situación provocada por el covid-19, ¿consideras que la imaginación es ahora clave?

¿Cuáles son tus planes para este año?

Justo cuando empezó el confinamiento, en marzo, iba a empezar una gira que tenía que acabar en octubre. Obviamente se canceló todo y al principio se pensaba que no íbamos a tocar hasta 2021, pero bueno, al menos hemos podido organizar algo en agosto y septiembre. En este tiempo de parón nos ha dado tiempo a empezar a grabar el disco y a dedicar más tiempo a las canciones. Me he centrado en ese trabajo.

Estamos en Alcañiz, ¿vas a pasarte por Cuevas de Cañart pronto?

¿Cuál es tu relación ahora mismo con Cuevas?

No voy desde marzo, antes de la cuarentena, y tengo muchas ganas. Hace mucho tiempo que no estaba tanto sin ir al pueblo.

¿Tienes pensado algún proyecto por allí?

En tus canciones dejas entrever tus raíces, algunas veces de una forma tan obvia como en 'Guantanamera', ¿hay mucho Aragón en tu música?

Sí. Yo nací en Benicàssim pero mis padres son de Zaragoza y Cuevas es el pueblo de mi abuela. Pero Aragón siempre me ha calado mucho, he pasado mucho tiempo y me he criado en parte aquí. Al mismo tiempo creo que la música la he mamado de aquí y mis referencias son estas.