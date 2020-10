«Hemos fallado al no proteger más a los temporeros sabiendo que eran especialmente vulnerables»

¿De qué manera surge esta investigación?

Afináis un poco más y os referís a Caspe y Alcañiz, ¿cómo llegáis a estos datos?

En el estudio en realidad no se nombran las localidades concretas. De hecho se nombra España y el noreste de España, porque el interés no está en saber exactamente dónde. Lo que ocurrió es que a través de los servicios de microbiología del Hospital de Zaragoza nos llega la información de algunos de estos pacientes, y corroboramos algo que ya sospechábamos, que es que algunas de las muestras estaban asociadas a los trabajadores de la fruta. A algún brote que hubo a finales de junio en vuestra zona, y también en Lleida.

Esta variante se extiende desde ese momento rápidamente. De hecho hoy en día está presente en gran parte de Europa.

No es la única variante genética, hay muchas. ¿Cómo se generan?

¿Qué sabemos de esta variación por el momento?

De momento simplemente sabemos que es diferente. Es verdad que lleva algunas mutaciones y nuestro deber es saber si eso puede tener o no consecuencias. La gran mayoría de veces no hay ninguna ventaja pero es algo que vamos a comprobar dentro del CSIC con diferentes aproximaciones experimentales. Es importante saber que en muchos países, incluido en España, circulan otras variantes aunque una sea dominante. Quiero decir que es un fenómeno que ocurre. Y no es que España vaya a distribuir esta variante a toda Europa, entre países europeos también se ha distribuido con la apertura de fronteras y la movilidad.

¿Puede este hallazgo ayudar a entender cómo avanza el virus?

¿Nos da pistas sobre cómo actuar en el futuro?

¿Es relevante que se haya detectado entre temporeros?

Sí. Yo creo que les hemos fallado como población vulnerable que son al no haberles protegido más. Sobre todo sabiendo desde la primera ola que eran especialmente vulnerables. Creo que es un fallo que no nos podemos volver a permitir. Tanto por ellos, porque lo primero es por supuesto proteger su salud; sino también por nosotros, porque tal y como hemos visto nos hace vulnerables a todos los demás.

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de colaboración entre países en todo el mundo.

Exacto. Imagínate que en Suiza ven la expansión de esta variante y no tienen nuestra información. No hubieran sabido de dónde venía si España no la hubiera secuenciado. De hecho nosotros tenemos algunos problemas para entender la primera ola porque Italia no secuencia mucho, nos cuesta mucho establecer relaciones entre nuestros virus y los suyos porque estamos ante un agujero negro. Por eso es tan importante la colaboración internacional y que existan proyectos más allá de las fronteras que nos permitan poner en común resultados y tener una imagen mucho más clara de virus.