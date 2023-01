El interés por el datchball crece en el territorio y la caspolina Alejandra Bernal tecnifica este deporte con los más pequeños

Hasta 13 niños y niñas han practicado el datchball durante las vacaciones de Navidad de la mano de la entrenadora y jugadora caspolina Alejandra Bernal en un campus de tecnificación. A través de juegos de técnica, táctica, partidos y diferentes actividades los alumnos han aprendido y desarrollado sus habilidades en este deporte que cada vez cuenta con más adeptos en la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

«Empezamos con juegos de calentamiento, casi siempre con el balón, hacemos ejercicios de técnica, practicamos la puntería, los aires, las esquivas, almorzamos y jugamos partidos, aunque a veces se convierten en encuentros de súper héroes o con diversas dificultades», detalló la monitora Bernal. Algunos de ellos están ya federados y proponen actividades o juegos adicionales. De hecho, la entrenadora se coordinó con el Club de Datchball de Caspe para preparar el campus en función también del trabajo que los deportistas de la zona acostumbran a desarrollar.

«Se nota que ya está instaurado este deporte en la zona, de hecho, quienes están federados demuestran una gran técnica, igual que quienes han estado en los otros campus que he hecho», señaló la entrenadora contenta de trasladar su deporte a su localidad natal. Bernal añadió que «niños muy pequeños tienen ya mucha precisión y fuerza suficiente para jugar». Incluso, a lo largo de los cuatro días que duró el campus, la entrenadora pudo percibir grandes mejoras en sus alumnos.

Paulatinamente ha ido aumentando la afición por el datchball en la zona. Este deporte, quizá en sus inicios menos conocido, ha ido ganándose al público y a los deportistas del territorio hasta el punto de formar varios equipos en Caspe y alguno más en las localidades cercanas. No obstante, no es algo único de la comarca caspolina, ya que en Zaragoza, donde Bernal entrena a equipos en este deporte, cada vez se percibe también mayor interés por iniciar en él. «Quiero insistir en que no es solo un juego de niños. A veces quienes empiezan temprano lo abandonan al llegar a la adolescencia pero no tiene por qué ser así, yo entreno y juego con equipos de personas hasta los 35 o 40 años y estamos compitiendo a nivel nacional e internacional, lo cual en otros deportes es más complicado», afirmó.

Además de la práctica del datchball, Alejandra Bernal también está especializada en el dodgeball, deporte con el que participó en el campeonato europeo junto a la selección española el pasado verano. Los alumnos que la caspolina ha tenido durante el campus no han dejado pasar la oportunidad de trabajar con ella esta otra modalidad que cuenta con algunas normas y características distintas. «Algunos me han seguido este verano por Youtube en el campeonato y me han pedido jugar también a dodgeball», explicó Bernal. Dada la gran aceptación que este deporte está teniendo en la zona, la caspolina no duda en repetir esta experiencia con todos aquellos niños y niñas del territorio con ganas de aprender y disfutar del datchball.