Irene Burillo: «El W100 Zaragoza ha sido el mejor torneo del año por el momento»

La tenista caspolina Irene Burillo ha llegado a las semifinales del torneo internacional W100 Zaragoza en el cuadro individual y a los cuartos en el doble, junto a Carlota Martínez. «Este ha sido el mejor torneo del año que he jugado, por el momento», asegura Burillo. Estos resultados, muestran el avance que la de la Ciudad del Compromiso ha tenido en el último año jugando en solitario, cuadro en el que asegura que cada vez «se siente más cómoda».

Burillo, situada tras esta competición sobre la 235 del mundo, se enfrentó en la semifinal a Jessica Bouzas (102). El primer set 6-0 a favor de Bouzas ha sido difícil para la caspolina que se ha repuesto en el segundo defendiéndolo firmemente hasta el Tie Break que ha ganado Bouzas dejando el 6-7. «Me ha costado, Jessica viene con una trayectoria increíble. Ha ganado 3 torneos y ha llegado como a 5 finales. Sabía que iba a ser duro y me molestaba un poco el isquio. El segundo set lo he perdido por detalles», valora la caspolina.

En los cuartos de final, Burilló venció a Leyre Romero (284) en dos sets 6-4 6-3. En las dos rondas anteriores, se impuso a la rusa Miroshnichenko (303) con un resultado 6-2 6-3 y debutó en el torneo contra la rumana Gabriela Lee (296), en un partido sufrido pero logrado finalmente con el Tie Break del tercer set (1-6; 6-2; 7-6.) «El partido de primera ronda fue muy difícil jugarlo porque había mucho viento, tuve 2 bolas de partido en contra pero lo conseguí sacar. Esto me dio mucha confianza de cara a los siguientes», explica la de Caspe. Hasta la semifinal, Burillo destaca que se ha enfrentado a tenistas zurdas. «Lee juega muy bien y estoy super contenta por haber vencido a Leyre, era un partidazo».

En dobles, la denominada ‘Armada Española’ que forman Burillo y Martínez venció en dos sets ante la dupla hispano-argentina compuesta por Celia Anson y Charo Esquiva. Sin embargo, las rusas Alena Fomina e Iryna Shymanovich ganaron los cuartos con un resultado 2-6 4-6.

Pero para Burillo, no todo ha dependido de lo técnico y deportivo: «Este año me he sentido muy cómoda en la pista con el apoyo de todo el público, mi familia, mis amigos… Ha venido una barbaridad de gente y se notaba mucho que iban conmigo y querían que ganara».

El año pasado, la tenista participó en el primer torneo internacional ITF W80 Zaragoza en el que llegó a semifinales en dobles, con Andrea Lázaro, y a cuartos en individual. En esta ocasión, el torneo ha subido de categoría por su «ejemplar organización» y cuenta con la participación de tenistas top 100 como Arantxa Rus (53). «Ojalá hubiera más torneos de este nivel en Zaragoza y espero que el año que viene se vuelva a organizar y pueda venir a jugarlo», apunta Burillo que además ha querido agradecer a Alfredo Morfioli, director de este Open, la Wild Card para poder participar.