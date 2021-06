El Jefe de Economía de El Mundo, Marcos Iriarte, defiende el valor del periodismo económico en el curso de comunicación de Alcañiz

El Jefe de Economía de El Mundo, Marcos Iriarte Erdozáin, participará en el tercer Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz el 1 de septiembre. Iriarte defiende que la sección de Economía, a la que llegó «casi por casualidad», se ha convertido en «el mejor paso» de su carrera. Lleva diez años ligado al periodismo económico, del que se siente «totalmente enamorado».

Iriarte (Pamplona, 1981) comenzó su andadura profesional haciendo política en la delegación del Mundo en el País Vasco. Entonces tenía claro que la política era los suyo. «Fueron años todavía difíciles por allí, de un trabajo muy intenso. Acabé pidiendo el traslado a la redacción de Madrid por motivos personales y tras unos años en la edición de cierre (qué importante es conocer las tripas transversales de un medio) me ofrecieron incorporarme a Economía para sustituir a quien hasta entonces había sido el jefe del suplemento Mercados. A mí me aterrorizó aquello, no era ningún experto», recuerda. Ahora tiene claro la suerte que tuvo. «Como decía un antiguo compañero, un redactor de economía puede escribir de cualquier cosa, pero no pasa igual al revés«, valora. Ha entendido que lo importante de economía es «entender sus consecuencias prácticas para el ciudadano e intentar explicarlas de la manera más sencilla posible».

Concretamente, Iriarte comenzó a trabajar haciendo política en el El Mundo en Bilbao el año 2004 y cubrió informaciones de terrorismo, política y tribunales. Se incorporó a la redacción de Madrid en 2008 hasta que en 2012 pasó al área de Economía. En esa sección Iriarte ha tenido diversas responsabilidades, tanto en la versión impresa como en la digital también en el suplemento Mercados.

En 2018 fue ganador del premio Teobaldo de la Asociación de periodistas de Navarra por su trabajo al periodismo Económico y de Empresa por su reportaje ‘Cómo acabar con la España vacía’.

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y realizó un PDD en la IESE Business School. Además, durante la carrera realizó prácticas en Diario de Noticias (Pamplona) y El Correo (Bilbao) Está casado y tiene una hija que acaba de cumplir dos años.

Participará junto al Presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y corresponsal Financiero de El País, Iñigo de Barrón, en la 3ª edición del curso de Periodismo de Alcañiz con la ponencia ‘Contenidos que mueven el mundo. Entre presiones y exclusivas’ el miércoles 1 de septiembre de 16.30 a 17.30.

