Jose Manuel Salvador: «El Matarraña debe analizar todas las claves del anteproyecto eólico y decidir»

¿Cuál es la postura del Gobierno de Aragón respecto a la polémica de los aerogeneradores del Matarraña?

La posición que trasladé es que la Dirección General de Ordenación del Territorio pone en valor todo el trabajo que se ha hecho en el Matarraña durante todos estos años. Me estoy refiriendo a la Carta de Paisaje y a las Directrices comarcales aprobadas en 2008. No todas las comarcas aragonesas tienen esa sensibilidad y por ello planteé abiertamente que el territorio tiene analizar todos los factores, tiene que tomar decisiones y sobre todo tiene que contar con todas las claves. Estamos en una fase de anteproyecto presentado al Ministerio de Transición Ecológica y por lo tanto estamos en una fase incipiente tal y como recalcó también el presidente de la comarca del Matarraña. Es el momento de analizar y valorar y como director general me ofrezco y ofrecemos todos nuestros instrumentos y si el Matarraña cree que pueden ser necesarios nuestros canales de análisis territorial y participación, que sepan que podrán contar con ellos para poder tomar mejores decisiones. Intentaremos ayudar en todas las circunstancias y como se vio en Fuentespalda se está viviendo muy intensamente. Es un debate interesante porque se contraponen los intereses medioambientales generales con los intereses de una comarca en donde existe una gran sensibilidad por el paisaje, un sector turístico muy potente y por lo tanto allí existen serias dudas.

¿Cree por tanto que en el Matarraña existe una sensibilidad mayor por el patrimonio natural que el que pueda haber en otras comarcas? ¿Cree que pueden convivir ese amor al paisaje y los parques eólicos?

Como dije, no todas las comarcas tienen una directriz y una Carta de Paisaje aprobadas en órgano comarcal. Tan solo las tienen las 4 comarcas de los Pirineos y el Matarraña. Esto indica que hay una dirección y orientación del territorio claras de a dónde quiere ir. En ese sentido me gustaría reafirmar que en esta fase incipiente, «protofase», previsiblemente van a ocurrir y deben ocurrir muchas cosas para ver dónde debemos ir. Lo más importante, repito, es tener toda la información y una vez aportadas todas las claves tomar la decisión si se debe apostar por estos parques eólicos en contraposición a la economía actual del Matarraña. Habrá que ver si ambas son compatibles o no son compatibles. Y en ese sentido creo que la empresa promotora debería aclarar y concretar en base a informes qué ha ocurrido en otras comarcas y en otras zonas en las que se haya planteado esta contraposición de intereses. En ordenación del territorio buscamos claves para equilibrar los diferentes intereses. Cuando viene un proyecto de este tipo, cosa que explicó muy bien el director provincial de Industria, además de tener la aprobación o el acceso a la evacuación de energía, se plantean todos los aspectos del impacto ambiental y otras cuestiones de ordenación territorial y patrimonial. Debemos de conocer la posible compatibilidad de ambos proyectos y eso en estos momentos no lo tenemos encima de la mesa porque no se nos ha explicado y yo creo que es la pregunta clave a la hora de tomar decisiones de forma sosegada.

¿DGA va por tanto a favorecer ese diálogo, esa participación y esa clarificación de la información?

Quiero ser muy claro. Si hay una petición expresa desde el territorio, este director general no se va a poner de perfil. Eso no quiere decir que yo tenga una posición radicalmente en contra o radicalmente a favor de este tipo de proyectos. Somos un órgano de la administración que debe desarrollar un informe en el que se deben de tener en cuenta el dictámen del Cota y en ese sentido ese es mi papel. Ante estas circunstancias debemos velar por canalizar los intereses del territorio y de sus habitantes.

¿Se han emplazado a un nuevo encuentro entre DGA y el territorio?