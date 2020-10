Juan Ciércoles: «En esta pandemia, la prioridad es sumar y apoyar al empresario»

Ha sido refrendado como nuevo presidente de CEOE Teruel. ¿Qué supone para usted asumir este cargo?

¿Qué les trasladó a los socios en la asamblea tras tu ratificación?

Que lo iba a hacer lo mejor posible; que Teruel para mí es mi tierra y mi provincia, y la voy a defender con uñas y dientes. Los empresarios para mi han sido todo en la vida. Empecé hace más de 30 años emprendiendo en mi pueblo y me he recorrido toda la provincia, desde el este hasta el oeste y desde el norte hasta el sur. Ahora nos enfrentamos a momentos complicados conviviendo con una pandemia. Lamentablemente, a algunos de nuestros compañeros esta pandemia se los va a llevar por delante. Así que lo que vamos a hacer es luchar porque sean los menos posibles. Todos los empresarios de Teruel han tenido que realizar muchos esfuerzos para llegar donde han llegado. En CEOE no nos agrada que desaparezca nadie, por lo que vamos a tratar de solucionar todos aquellos problemas que surjan.