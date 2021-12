«La falta de respuestas al triple crimen no nos parará, vamos a seguir con más fuerza que nunca hasta que la verdad triunfe»

Todo un territorio que no olvida lo que pasó hace cuatro años y muchas preguntas sin respuesta. Centenares de personas se concentraron este martes en la plaza del Ayuntamiento de Andorra en el día en el que se cumplía el cuarto aniversario del asesinato de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero a manos de Igor el Ruso. Cirios blancos que después cogieron algunos vecinos rodeaban el escenario en el que Sandra Sesé, miembro de los Amigos de Iranzo, ha leído un manifiesto. Al finalizar, la hermana de Romero, Rocío; la pareja de Caballero, Noelia Lorén; y la viuda y la hermana de Iranzo, Eva Febrero y Rosa; han subido juntas al escenario para dar las gracias a la ciudadanía por su apoyo. “Gracias, infinito, no creo que tengamos palabras para agradecéroslo nunca. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí y desde luego ha sido gracias a vosotros. En nombre de las tres familias que estamos aquí representadas daros las gracias infinitas”, ha afirmado emocionada la viuda de Iranzo.

Cuatro años de batalla judicial que terminaron en parte en abril, cuando se condenó a Norbert Feher a prisión permanente revisable aunque sus recursos ante el TSJA primero y después ante el Tribunal Supremo -justo se confirmó este lunes- no permiten que avancen las causas paralelas: la responsabilidad patrimonial del Estado y el juicio por las medallas concedidas a los altos mandos de la Guardia Civil.

Cuatro años también de preguntas formuladas una y otra vez que siguen sin responderse para conocer qué pasó en aquellos fatídicos nueve días pero esto no les va a parar y «seguirán con más fuerza que nunca hasta que la verdad triunfe». Este martes en el manifiesto los Amigos de Iranzo han denunciado que en todas las reuniones que han tenido en todo este tiempo con grupos políticos, responsables institucionales y policiales les han repetido que cuando terminara el juicio “podrían hablar de todo lo demás”. “De los fallos de seguridad que hubo antes del triple crimen, de que se infravaloró que una persona disparara a matar sin mediar palabra con un arma corta en un masico de Albalate, de por qué no se mandó a analizar el rastro que este individuo dejó hasta que hubo muertos, …” ha recordado su portavoz, Luisma Alquézar. Sin embargo, no ha sido así: “Han decidido aplicar una estrategia de silencio que solo sirve para humillarnos a todos, a toda la sociedad incluidas las familias de las víctimas. Prefieren despreciarlas antes de asumir sus propios errores”, afirman los Amigos de Iranzo en el manifiesto.

También contundente se ha mostrado el alcalde de Andorra, Antonio Amador, quien ha denunciado en declaraciones ante los medios que el por entonces capitán de la Guardia Civil de Alcañiz, Horacio Requena, mintió en sede judicial. “Ha quedado constatado que el máximo responsable de los cuerpos de seguridad mintió y nadie ha dado una explicación. Entiendo la falta de confianza en las administraciones públicas, que siempre decimos que estamos al servicio del ciudadano y muy pocas veces nos ponemos al servicio público”, afirmó Amador haciendo referencia a la nota informativa que encontró la viuda de Caballero entre las pertenecías de su pareja y que demonta la versión oficial de la Guardia Civil. El documento constató que la Guardia Civil sabía que Igor el Ruso seguía en la zona porque se tenía constancia de 14 robos con el mismo ‘modus operandi’ pese a que el capitán aseguró ante la jueza que no había indicios. Incluso se elaboró un mapa con la ruta de Feher, se encontraron pisadas en varios masicos y se elaboró un retrato robot que no fue distribuido públicamente.

Sin respuestas políticas e institucionales

Los Amigos de Iranzo han recordado que en septiembre enviaron un burofax a la Teniente Coronel jefa de la Comandancia de Teruel, a Silvia Gil, en la que le pedíamos una reunión para que les diera «toda la información oficial que explique punto por punto las irregularidades que conocemos gracias al trabajo de mucha gente que ha invertido su tiempo en trabajar por esta causa» de la que no han obtenido respuesta. Tampoco les respondió ningún diputado ni senador del PSOE, PP ni Teruel Existe a los que también se dirigieron por carta para pedirles que también reclamaran que se retiraran definitivamente las medallas con las que el Ministerio del Interior «quiso premiar a los responsables y a los mandos del dispositivo que terminó con tres muertos. Ninguno respondió al igual que la por entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; el subdelegado en Teruel, José Ramón Morro; o el presidente de Aragón, Javier Lambán, entre otros.

«Muchos son también los partidos políticos que no han cumplido con su promesa, porque se comprometieron por escrito de encabezar ellos esta pelea para conseguir que los responsables institucionales y policiales nos expliquen a la ciudadanía con todos los detalles todo lo que sucedió aquellos días. Que no se confundan: son ellos los que se deben a nosotros, no nosotros a ellos.

Por fortuna no todos nos ignoran. Hay un puñado de representantes políticos que sí nos han tendido la mano y desde sus humildes posiciones han intentado llevar a buen puerto nuestras reivindicaciones, aunque su empeño tampoco ha tenido ningún éxito. A ellos les damos las gracias», han afirmado en el manifiesto.