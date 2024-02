Un libro recoge por primera vez la obra del pintor fabarol Virgilio Albiac

Parte de la obra del pintor fabarol Virgilio Albiac ya está recopilada en un libro. ‘Museo de la pintura Virgilio Albiac’ es el primer documento que recoge a fondo parte de la biografía de artista. Está formado por casi 150 páginas y cuenta con la colaboración de 36 facultades de 27 universidades españolas en las que catedráticos y expertos en arte comentan los 38 cuadros que residen en el interior del Museo de Pintura de Virgilio Albiac en Fabara y que donó el propio pintor. «Una de las decanas me dijo que era una idea pionera, no hay ningún libro de arte en el que se impliquen la mayoría de universidades españolas, va a ser una muy buena manera de que la figura de Virgilio se expanda y se conozca más de lo que nos gustaría», explica Ana Bielsa Masdeu, coordinadora del libro e impulsora de la idea. Además, en el interior también se relata la importancia de Virgilio Albiac; su bibliografía; exposiciones individuales; concursos, premios; reconocimientos; adquisiciones oficiales y donaciones, entre otros.

Virgilio Albiac flamante en el museo de pintura de Fabara en 2007 durante un homenaje por su 95 cumpleaños. El recinto cuenta con 38 obras donadas por el propio fabarol. / Ana Bielsa

Una cadena de casualidades

Una cadena de casualidades, tal como explica la propia Ana en el libro, es lo que llevó a la fabarola a emprender este largo camino hace casi 20 años. Albiac y Bielsa comparten segundo apellido, aunque no parentesco. No obstante, el primer contacto más personal entre ambos fue en el año 2003 en el Hospital Universitario Miguel Servet, donde trabaja Ana como médico. «De forma fortuita vino, junto a su mujer a las urgencias del hospital y me tocó atenderlo a mí. Me presenté como fabarola, gentilicio que compartimos. Además, su casa natal está enfrente de la mía», explica.

Un año más tarde, el pintor regresó al hospital y otra vez de forma casual volvió a atenderlo. «¡Acude dos veces al año y de los más de 20 médicos que hay vuelve a corresponderme a mí!», recuerda Bielsa. Todo ello hizo que Virgilio invitara a Ana a visitar su estudio de Zaragoza y a partir de entonces surgió una bonita amistad y admiración hacia sus obras. «Me quede asombrada y quise adquirir uno de sus cuadros, mi interés sobre su historia no paraba de crecer y me dí cuenta de que no había ningún libro que hablara de sus obras. ¡No podía creerlo!», detalla.

La fabarola Ana Bielsa, coordinadora del libro junto a Virgilio Albiac, en su estudio de Zaragoza en el año 2004. / Ana Bielsa

Por ello, la fabarola empezó a investigar sobre el artista y fue consciente de que apenas podía encontrar información sobre él. «Llamé a Miguel Caballú, conocedor de todo lo referido en el Bajo Aragón Caspe y me explicó que Virgilio era una persona que toda su vida se había dedicado a pintar y que no invirtió nada en marketing, era feliz con su oficio y muy humilde con lo que hacía, además, me dijo que si escribía sobre él, el CECBAC lo publicaría». A partir de ese momento, Bielsa dedicaba su tiempo libre a indagar sobre él y decidió aprender y crear una página web con el objetivo de que todo el mundo pudiera conocer la historia del pintor. Lo hizo con las fotografías que realizó su amigo y fotógrafo, Marcus Heilemann, también visitante frecuente de Fabara.

Tras ello, pensó que sería buena idea llamar a todas las universidades españolas y a los centros en los que Virgilio impartía clases: Instituto Goya y Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zaragoza para que comentaran las 38 obras. El resultado de esas llamadas fue excepcional y todos los expertos cautivados por el arte del fabarol y por la idea del proyecto decidieron participar. «Recuerdo que cree un drive y allí iba apuntando las obras que correspondían a cada uno de los profesores, fue abrumador», recalca Biesla.

Virgilio Albiac firmando las libretas de los niños de Fabara durante su visita al museo de la Pintura en el año 2008. /Ana Bielsa

La muestra estaba ya lista en el año 2008, pero su publicación quedó estancada por la falta de financiación. No obstante, fue en 2023 cuando las ganas de todos los implicados hicieron que se volviera a presentar la idea al nuevo equipo de gobierno de Fabara y tanto el mismo como la Comarca del Bajo Aragón Caspe han hecho realidad la idea pionera de Ana Bielsa.

Todo una vida con el lápiz en la mano

Virgilio Albiac falleció en 2011 a los 98 años. Durante su época artística recibió cerca de 70 reconocimientos, siempre desde la humildad. «Cuando hablaba con su hija me decía que no le daba importancia, él solo se dedicaba a hacer aquello que más le gustaba». De pequeño le llamaban ‘Lo pintoret’ por estar todo el día con un pincel en la mano y ahora gracias a esta divulgación el Museo de Pintura de Virgilio Albiac se asomará en muchas de las clases de arte de las universidades españolas.

Presentación este jueves en Zaragoza

El libro será presentado este jueves en Zaragoza. El evento tendrá lugar en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza a las 19.00. En la cita intervendrán Miguel Caballú, vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis; Jesús Bielsa, licenciado en historia del arte y escritor de la bibliografía de Virgilio Albiac en el libro; Jesús Pedro Lorente, catedrático de historia del arte de Unizar y presidente de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte; Desirée Orús, historiadora de Arte, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, comisaria de arte y docente y Pilar Escanero, doctora en Bellas Artes y docente. Asimismo, asistirán parte de la familia del pintor: sus dos hijas, dos nietos y la viuda de Virgilio Albiac, María Dolores de La Vega (108 años) a través de un vídeo. Además, el 30 de marzo se presentará en el Cine de Fabara a las 19.30.