Mezquita de Jarque bailará en Tamborile al ritmo de once grupos el 17 de junio

Una de las mejores formas de despedir a la primavera es a golpe de cadera en Mezquita de Jarque. Así lo es desde que en 2009 la localidad se lanzase a preparar un festival como Tamborile, que se ha convertido en toda una referencia para grupos y para público. La cita regresa a las calles el 17 de junio en la que será la 13ª edición.

Como novedad, el viernes 16 de junio, se realizarán dos conciertos a cargo de METER Mano Rara en el Centro de Atadi en Utrillas, y en la Residencia de Mayores de Martín del Río. Estarán dirigidas a todos los usuarios, así como profesionales y familiares de dichos centros. Esta acción se suma a la que ya es habitual y que se realiza con los escolares. Será por la tarde en colaboración con los pequeños de la escuela infantil de 0 a 3 años de Mezquita de Jarque y del CRA Pablo Antonio Crespo, que aprenderán a crear instrumentos con materiales reciclados.

El grueso de las actuaciones se celebrará en Mezquita de Jarque y de hacer bailar al personal se encargarán diez agrupaciones. El público podrá vibrar con Opsa Dehëli (Francia), Sidral Brass Band (Barcelona), Los Mejillones Tigre (Jaén), La Selva Sur (Sevilla), Ataca Paca (Madrid), Compañía Teatro Gorakada (Euskadi), Turukutupa! (Euskadi), METER Mano Rara (Castellón), Orkresta Txaranga Elektrikoa (Euskadi) y Batucada La Trapala (Monreal del Campo).

En el escenario amplificado actuarán los grupos Opsa Dehëli a las 19.30, Los Mejillones Tigre a las 23.30 y La Selva Sur, a las 2.00 de la madrugada del sábado al domingo. Otro gran atractivo será la actuación de la compañía vasca de teatro Gorakada que estrenará su nuevo espectáculo ‘La Kermes del Vermú’, a las 12.30.

Junto a esta programación, el festival ofrece otras actividades para el público asistente como una zona de juegos y animación infantil fija durante todo el día, en el parque de la localidad. Este espacio estará a cargo de la compañía vasca Turukutupa!, que dirige un proyecto de reciclaje artístico-sonoro con varias propuestas escénicas y proyectos pedagógicos relacionados con la gestión creativa de residuos. Además, durante la jornada estará habilitado un mercado de artesanía y productos locales, un área de descanso y servicios de bebida, comida y cena.

Los detalles del festival se presentaron este miércoles en la sala de prensa de la Diputación de Teruel. Jorge Andrés, uno de los organizadores del festival dentro de la Asociación Cultural Tamborile, subrayó la importancia del apoyo que ha recibido el festival desde que comenzó su andadura en 2009. «Sin la ayuda del ayuntamiento, los vecinos de Mezquita de Jarque, de la DPT y del Gobierno de Aragón esto no sería posible». Por su parte, Federico Sancho, también organizador del evento, explicó que el motivo de celebrar el festival en primavera es evitar que coincida con otras citas similares. «En verano ya hay muchas propuestas mientras que en invierno y primavera no hay nada en nuestros pueblos, al hacerlo ahora siempre atraemos gente cuando no la hay y creemos que en esto reside parte del éxito del festival», dijo.

El diputado de Cultura en funciones, Diego Piñeiro, recordó la importancia de los festivales para la institución y aseguró que Tamborile se ha convertido en un referente más, ya que es un gran polo de atracción de visitantes para Mezquita, «tal y como avalan los datos» de los últimos años. «Seguimos trabajando en la marca de la DPT ‘Teruel, tierra de festivales’ que engloba a todos los eventos de este tipo que se celebran en la provincia, entre ellos Tamborile», destacó. El alcalde, Herminio Sancho, no ocultó su orgullo por una cita que sigue adelante tras doce ediciones. «Es un orgullo como alcalde y como mezquitino que este evento se realice en un pueblo tan pequeño, multiplicando por 20 la población que tiene», añadió.

Los grupos participantes

La numerosa banda originaria de Burdeos Opsa Dehëli. / Clément Stoltz

Opsa Dehëli es una numerosa banda que amenaza con poner a bailar a todo el festival en la que será su primera presencia en el Tamborile. Un concierto único en el que nos presentarán su álbum ‘Third Stopover’. Originaria de Burdeos (Francia), Opsa Dehëli está integrada por músicos de diversas partes del mundo. Se trata de una banda que bebe de la música tzingara, pero también de la cumbia, el rock o la música caribeña para generar un sonido único e inconfundible. Cuando Opsa Dehëli abre las cajas de sus instrumentos, toda la música del mundo se escapa y se enciende por una noche.

Los Mejillones Tigre, banda de Jaén. / Tamborile

Hablar de Los Mejillones Tigre es hablar de una de las bandas promesa más importantes del país según la crítica especializada. Los Mejillones Tigre empiezan su andadura en 2018 llamando la atención por varios motivos: su nombre, su variedad de estilos (cumbia, garaje, psicodelia, boogaloo o soul) y sus pegadizas letras, que lejos de caer en el clásico ejercicio de estilo sixties, tocan punzantemente temas actuales para desnudar la vida moderna por la vía satírica.

Con apenas meses de existencia, entran en la listas de las mejores demos de distintos medios especializados y empiezan a dejarse ver en salas y festivales. En enero de 2020 sacan su primer álbum, Tropical y Salvaje (Clifford Records), que obtiene grandes críticas y los sitúa entre las bandas emergentes a tener en cuenta, pero la pandemia corta en seco lo que iba a ser su gira de presentación. Con la apertura gradual del ocio, lanzan un par de singles, ‘El Gato Negro’ y ‘Ayahuasca’. En 2022 se reedita Tropical y Salvaje, que se había agotado en apenas unos meses. Es en ese momento cuando se incorporan a la escudería Boomerang Discos y editan varios singles, entre ellos, el controvertido ‘La Fábula del Promotor’ y el ‘Trovador’. Ya en 2023 ve la luz un nuevo single y el esperadísimo segundo larga duración bajo el título de El Fuego (Boomerang Discos / Clifford Records) con el que vuelven a recorrer escenarios de toda España. Si esto fuera poco, son seleccionados para el circuito Girando Por Salas, lo que supone todo un espaldarazo para su gira de presentación y lanzamiento de El Fuego.

La banda sevillana La Selva Sur. / Tamborile

La Selva Sur es un viaje musical cosmopolita por las músicas rítmicas y más bailables del mundo, llevado al escenario con un directo vibrante, festivo, singular y personal, repleto de letras sinceras y comprometidas. Esta es la carta de presentación de un grupo que nace en Sevilla en 2006 germinado por miembros de distintos proyectos tan singulares como heterogéneos de la escena sevillana, tales como O’Funk’illo, Falso Dogma, Rarefolk o Las Niñas.

Estilísticamente ecléctico, muy cuidadoso en lo musical y de contrastada solvencia instrumental, La Selva Sur hace su propia relectura de un amplio espectro de las músicas del mundo, donde dan cabida al swing, al reggae, al ska, a las melodías balcánicas con ritmos afro-latinos y todo ello perfumado con un el aroma más sureño, auténtica transfusión musical que une música y fiesta con un lenguaje propio y optimista.

Desde su creación el grupo ha tocado en festivales tan importantes como diversos, como el Sons do Atlántico o Festival Ollinkam en Portugal, Festival Territorios, Festival Castillo de Aínsa o Festival del Poniente entre otros, además de ganar varios concursos nacionales como el DYCRECTOS 2007, o un año después el I Concurso Nacional Foundation Reggae Festival. Poseen 3 discos en el mercado: La Gran Orquesta kamastrónica de la zanfoña galáctica (2010), Vacaciones en el infierno (2013) y Kamastralopitecus Vol. 1 (2019).

Compañía de teatro Gorakada, de Euskadi. / Tamborile

Teatro Gorakada llega desde Euskadi y es una de las compañías teatrales más reputada del panorama nacional. En Mezquita estrenarán su nuevo espectáculo, ‘La Kermes del Vermú’, una intervención teatral-musical en la calle en la que Unai Laso al acordeón diatónico, Aitor Ipiñazar al trombón de varas, Unai Celaya al violín, Fran Lasuen al violín, percusión y voz junto a la actriz, cantante y celista Sandra Fernández de Aguirre, convocan al público a modo de pasacalles hasta conducirlos a un punto en el que previamente se ha ambientado mediante pequeñas luces y guirnaldas un espacio destinado al baile. En ese pequeño paseo la actriz, interpelada por los músicos recreará aquellas situaciones, ya casi olvidadas, creadas por aquellos charlatanes ambulantes, maestros del decir rápido y vendedores de lo invendible.

El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios: Premio FETEN 2004 a la Mejor Dirección y a la Mejor Escenografía por Jim en la isla del tesoro, Premio FETEN 2006 al Mejor espectáculo y Mejor Dramaturgia por ‘Robin Hood’, Premio FETEN 2011 a la mejor Dramaturgia por El Ogrito, Premio FETEN 2013 a la Mejor Dirección, Mejor Adaptación Teatral, Mejor Interpretación Masculina y Mejor Espacio Escénico e Iluminación por ‘La vuelta al Mundo’, Premio FETEN 2016 a la Mejor Dirección por Moby Dick, Premio en el Festival de Títeres de Albaida 2004 a la Mejor Puesta en Escena por ‘Jim en la isla del tesoro’, Premio IMAGINA en Nerja, Málaga, al Mejor Espectáculo de la temporada 2004-2005 por ‘Jim en la isla del tesoro’, Premio del público en el Encuentro de Teatro Vasco de Azpeitia en 2015 por ‘Moby Dick’ y Premio del Público en el Festival Internacional de Teatro en la Calle Villanueva de la Serena por ‘El viaje de Ulises’. En 2020, recibió el Premio FETEN a la mejor dirección por PINOCCHIO y en 2022 Premio FETEN a la Mejor Dramaturgia por ‘El hombre que plantaba árboles’. En 2023 son finalistas en la Gala de los Premios Max con la obra ‘El hombre que plantaba árboles’.

La agrupación barcelonesa Sidral Brass Band. / Tamborile

Sidral Brass Band es una agrupación catalana formada por 12 músicos: saxos, trompetas, trombón, guitarra, percusiones, tuba y la energía y vitalidad de un frontman. Juntos, se convierten en las armas perfectas para combatir el aburrimiento gracias a la música más embriagadora, sensual y enérgica con sólo una consigna: diversión apta para todos los públicos. Cabaret, surrealismo, circo, acción y coreografías excitantes nos harán vivir un rato inolvidable.

Sidral Brass Band, nace el año 2011 entre los viñedos y notas del Alt Penedès. Desde entonces, ha difundido la cultura del vino a través del espectáculo y ha recorrido plazas, calles, festivales y escenarios de todo el estado español y Europa.

Ataca Paca, desde Madrid. / Tamborile

ATACAPACA es un colectivo de música callejera conformado por 11 integrantes afincados en Madrid, pero provenientes de muy distintas nacionalidades, estilos y experiencias, con un repertorio tan ecléctico como ellos mismos. Rock, pop, rumba flamenca, canción de autor, música balcánica, clásicos latinoamericanos, todo cabe en esta caja de manzanas que nos devuelve versiones frescas, sabrosas y nada reverentes, en un formato totalmente acústico. Energía arrolladora, entrega desmedida y desborde escénico son los principales ingredientes de un show cocinado en las calles a fuego fuerte.

Proyecto Reziclonk, de la compañía vasca Turukutupa! / Tamborile

Turukutupa! es una compañía formada en 2006 en Vitoria-Gasteiz por los músicos Sergio López de Landache y Víctor García de la Torre para desarrollar un proyecto de reciclaje artístico sonoro y diversos

proyectos pedagógicos relacionados con la gestión creativa de residuos. Reziclonk es una instalación para todas las edades donde se recuperan materiales de desecho para crear una serie de instrumentos sonoros, y que el público sea quien experimente con las posibilidades de los diferentes materiales. A partir de todo tipo de elementos reciclados, la compañía vasca ha construido un parque temático de objetos inertes que toman vida en una segunda oportunidad.

The Buckets Drum, músicos portugueses. / Tamborile

Desde su inicio en 2016 en las calles de la icónica ciudad de Oporto (Portugal) The Buckets se ha convertido en una banda que destaca por su ritmo y energía. Su destreza musical, fuerza rítmica y sobre todo su interés y cuidado por el medio ambiente, reciclando objetos cotidianos y transformándolos en deslumbrantes instrumentos seduce el oído de cualquiera e invita a bailar y disfrutar, incluso al más reacio de los espectadores. Formado por un notorio dúo sincronizado de experimentados bateristas, su constante búsqueda de superación ha hecho que los Buckets se presenten en numerosas ciudades europeas, actuando en festivales de Portugal, Suecia, España o República Checa entre otros. The Buckets Show es una muestra consistente de creatividad con una pizca de locura y sonrisas, humor y ritmos atractivos y una animada interacción con el público y mucha diversión.

Meter Mano Rara (o Méter), desde Castellón. / Tamborile

Miguel Ángel Gimeno, más conocido como Meter Mano Rara o Méter, es un bluesman, luthier, hombre orquesta (toca la batería, guitarra, armónica y canta al mismo tiempo) y artesano musical castellonense con más de 40 años de trayectoria. Este alcorino fabrica sus propios instrumentos al aprovechar residuos: una vieja tabla de lavar, una botella, una lata de gasolina o una caja de puros son algunas de las piezas que ha convertido en instrumentos que emiten un excelente sonido. Méter además tiene un espectáculo musical donde interpreta su propia obra ‘La historia de Sento el blusero’, un cuentacuentos que narra la historia de un chico que vende blusas en Estados Unidos y acaba convirtiéndose en una estrella internacional del blues. El día previo al festival Méter desarrollará varios talleres con los alumnos del CRA Juan Antonio Crespo, así como realizará sendas actuaciones en la residencia Atadi de Utrillas y la residencia de ancianos de Martín del Río.

La Orkresta Txaranga Elektrikoa desde Euskadi. / Tamborile

Irreverentes, provocadores, inagotables, divertidos,… muchos son los calificativos que definen a esta txaranga eléctrica. La Orkresta Txaranga Elektrikoa son viejos conocidos de festival y una apuesta segura si lo que quieres es bailar al ritmo de los grandes clásicos del rock vasco en su versión callejera. Como viene siendo habitual pondrán en cierre a esta nueva edición del festival.

La Trapala, de Monreal del Campo. / Tamborile

Desde tierras turolenses la Batukada La Trapala para poner sus ritmos urbanos a las calles de Mezquita de las que solo les separan 60 kilómetros. La agrupación, que ya ha recorrido poblaciones, recalará el sábado 17 para llevar su alegría y buen humor desde la localidad de Monreal del Campo.