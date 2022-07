Miguel Sancho: «Un buen boxeador debe saber moverse, pegar y esquivar ágil»

En el Campeonato de Boxeo Olímpico se llevó el oro en la categoría 75 kg. ¿Cómo fue la competición?

¿Cómo suele ser la dinámica en un campeonato de boxeo?

Durante una semana, cada uno de los participantes pelea unas tres o cuatro veces, pero antes de eso cada mañana nos pesan para confirmar que seguimos dentro de la categoría en la que vamos a competir. De hecho, en una de las peleas mi rival no pudo competir por no dar el peso adecuado para la categoría.

¿Cómo lograste llegar hasta esa competición?

Cuándo supiste que ibas a asistir a dicha competición, ¿te planteaste que podía ganar esa medalla?

No me lo esperaba. Mi objetivo era dar todo mi potencial y disfrutar de la ocasión. En primer lugar, tenía que ganar las dos peleas que me permitían optar a medallas, y una vez conseguí entrar en el podio, luché por conseguir el primer puesto. Para ello salí al ring cuatro veces hasta llegar a la final.

¿Cómo viste a los rivales?

El primero de ellos era muy corpulento, por lo que podía pegar muy fuerte, pero yo conté con la habilidad de la rapidez, por lo que saqué la pelea adelante con un triunfo. La semifinal fue la pelea más dura, ya que el rival tenía más de 200 peleas a sus espaldas y había sido tres veces campeón de España. Yo sabía que ese rival iba a ser difícil, ya que hay diferencia entre su trayectoria y la mía. Pero yo tengo dos manos igual que él, los dos somos peleadores y al final me salió bien, me lo puso complicado pero finalmente la gané.

¿Cuáles son las destrezas que más se valoran en el boxeo?

¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte?

Llevo cinco años inmerso en el boxeo, ya que comencé a practicarlo en 2017. Siempre me habían gustado las peleas y los deportes de contacto. Una vez vi un famoso combate de boxeo y me llamó tanto la atención que quise probar y descubrir esta disciplina.

A menudo a los deportes de contacto físico se les asocia el prejuicio de que son agresivos. ¿Qué piensas al respecto?

Yo creo que esa idea está muy equivocada, es una imagen que entiendo que tengan las personas que no lo conocen, pero una vez te adentras en él te das cuenta de que no es así. No es para nada agresivo, de hecho hay muchos boxeadores que te eliminan sin necesidad de pegarte. Hay normas y se valora mucho el respeto al rival. En definitiva, es un deporte y no creo que sea nada agresivo, sino más bien divertido y completo.