Las nueve criaturas del Simposio Internacional de Escultura en Alabastro de Albalate… casi a punto

Según avanzan los dígitos en el reloj, van amainando los ruidos de las herramientas en el patio del CIDA en Albalate. Suenan pero a menos decibelios. El avance en el modelado de las piezas hace que las máquinas pesadas vayan dando paso a otras más sutiles.

A estas alturas de semana ya se va yendo al detalle. Los nueve artistas que participan en el XIII Simposio Internacional de Escultura en Alabastro durante dos semanas ya han sacado a la criatura de las entrañas de lo que hace apenas siete días era un bloque enorme. Además de tener la ocasión de trabajar el material en el lugar de extracción, parte del atractivo de la cita es que les permite hacerlo a gran tamaño. «Suelen trabajar con piedras más pequeñas y aquí cuentan con bloques escuadrados de mayores dimensiones excepcionales para ellos», explica Santiago Martínez. El alcañizano es el coordinador del Simposio, del que recuerda que «es el único de estas características en todo el mundo». Para la presente edición, un jurado científico tuvo que seleccionar a los 9 finalistas de entre más de 80 aspirantes.

Comenzaron a trabajar el lunes 15 y el sábado ya se sometieron a las primeras miradas del público con una jornada de puertas abiertas para promover ese primer intercambio de impresiones. Quienes se acercaron ya pudieron adivinar el timbal que esculpe el albalatino Mariano Pastor. Lo hace «desde la humildad» porque para él, el simposio es un sueño cumplido. «Soy aficionado desde siempre, presenté proyecto, me seleccionaron y todavía no me lo creo», dice con cierto sonrojo. El hombre con pañuelo a la cabeza y mascarilla al que está dando vida el extremeño Jesús de Zafra también está casi para empezar a hablar; lo mismo que la mujer de la coreana Yunmi Lee, que ya tiene la expresión definida. A su lado, la italiana Lara Steffe modela tres tallas con diferentes tipos de alabastro. Es la ganadora de 2019 y hace uso de su premio de pase directo a la presente edición.

Jesús de Zafra talla basándose en el boceto un hombre con cachirulo y la mascarilla bajada en señal del principio del fin de la pandemia. Al fondo, el francés Yannick Robert. / B. Severino

El madrileño Borja Barrajón también repite porque participó en 2008. «Estaba empezando, era muy jovencito», ríe. En estos años ha ido desarrollando una interesante carrera y decidió probarse de nuevo en Albalate con una obra que juega con las formas geométricas. Concepto parecido al que desarrolla Francesco Paglialunga concentrado en una alta dificultad técnica. Junto al italiano, el francés Yannick Robert modela una escultura abstracta en la que incluirá un toque inconfundible de piedra de Calatorao. Por el camino de la abstracción va también la catalana Noemí Palacios, quien hace las veces de intérprete en esta Torre de Babel en la que se ha transformado el CIDA. Con su pieza ‘La fragilidad de la corteza’, la de Sabadell reflexiona sobre los cambios, y más concretamente, sobre cómo rompiendo las armaduras el ser humano puede salir de su zona de confort.

Preminger, 78 años y una vasta carrera internacional

A unos metros de Noemí Palacios, Tanya Preminger trabaja en ‘Alianza’ con la radial en una mano y el martillo en la otra. Es el bloque más grande de todo el recinto con mucha diferencia aunque insignificante para ella. «Tengo una edad y necesito talleres más cortos, materiales más agradables a la hora de trabajar y hacer piezas de tamaño más reducido», dice. A sus 78 años, la escultora rusa afincada en Israel, lleva más de 100 simposios por todo el mundo y atesora una extensa y variada carrera en la que hay esculturas de más de tres metros en todo tipo de materiales. También en Land Art, una disciplina la de hacer arte en la naturaleza, en la que es una de las artistas más reconocidas internacionalmente. Ella, como el resto de compañeros, dejará su pieza en propiedad del Ayuntamiento de Albalate.

Preminger trabaja en la pieza más grande del Simposio y de las más pequeñas en su carrera. / B. Severino

A la conclusión del Simposio el día 28, todas las obras se expondrán al público en el patio de la Casa de Cultura y se designará al artista ganador de la edición. Pasados los quince días de exposición, las nueve esculturas se quedarán dentro y pasarán a formar parte de la muestra permanente visitable en horario del propio centro ubicado junto al Monumento al Bombo.