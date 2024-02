Las obras de la segunda fase del nuevo aulario de FP de Alcañiz comenzarán este año

Las obras de la segunda y última fase del nuevo aulario del CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz comenzarán este año con una inversión de 1,3 millones de euros del FITE. También se van a destinar 400.000 euros para la redacción del proyecto de obra del nuevo polideportivo de uso compartido entre el IES y los clubes deportivos de Alcañiz, que tendrá una inversión global estimada de 3,4 millones. Estas son las principales inversiones educativas que ha anunciado este martes la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, en su visita a Alcañiz. En total, el Gobierno de Aragón invertirá este año 10 millones en infraestructuras educativas y aulas digitales en la provincia de Teruel.

El reivindicado nuevo aulario de FP estrenó a principios de este curso la obra de la primera fase con una inversión de 2,7 millones del FITE pero aún le falta la mitad de sus instalaciones para estar completo. En septiembre se trasladó toda la familia profesional de Administración y Gestión de Empresas, con dos ciclos; pero la familia de Electricidad y Electrónica ha quedado separada. El ciclo de grado medio estrenó las nuevas instalaciones y el superior se instalará en la segunda fase, por lo que se ha quedado en el edificio Loscos al igual que los departamentos del profesorado.

La segunda fase del aulario ayudará a aliviar la saturación del edificio Botánico Loscos, compartido por FP y Secundaria. Precisamente, en la reunión de la consejera con el alcalde, Miguel Ángel Estevan; y toda la corporación también se ha hablado de la saturación del IES Bajo Aragón, que con 1.400 alumnos es el centro público más grande de Aragón. En 2022, el anterior Ejecutivo autonómico anunció que ampliaría la oferta educativa del colegio Juan Sobrarias construyendo un nuevo edificio que albergaría 10 aulas para alumnos de la ESO bajo un presupuesto de casi tres millones de euros. No obstante, no se avanzó en el proyecto y Pérez Forniés -que ha mantenido previamente un encuentro con el equipo de gobierno municipal y la corporación- ha asegurado que trabajan ya de la mano con el Ayuntamiento para impulsar la solución más idónea para mejorar las instalaciones de ESO y Bachillerato en la localidad y otros proyectos de futuro. «Estamos barajando todas las opciones posibles y tomaremos la mejor decisión de la mano del alcalde y de lo que nos digan las previsiones demográficas y económicas», ha apuntado la consejera Pérez Forniés.

Por otro lado y a preguntas de los medios, la dirección provincial de Educación ha confirmado que ya ha realizado una propuesta a la consejería para que la asignatura de Catalán sea una optativa en 1º y 2º de la ESO y que así los alumnos de catalán del IES Matarraña de Valderrobres no estudien su lengua materna a séptima hora, de 14.25 a 15.15, cuando ya no existe ruta de autobús escolar. Para ello se ha propuesto modificar la orden curricular de Secundaria para que el Catalán sea una optativa y así no se tenga que estudiar en la séptima hora. Para que este cambio se incorpore en el próximo curso debe darle el visto bueno la consejería.

20 años del colegio Sobrarias

La consejera ha visitado Alcañiz con motivo de la celebración del vigésimo aniversario del colegio de educación infantil y primaria Juan Sobrarias y de la inauguración de su renovado patio escolar. La responsable autonómica, acompañada por el alcalde de la localidad bajoaragonesa, Miguel Ángel Estevan, y del equipo directivo del centro, han recorrido las instalaciones del centro y el espacio renaturalizado en los últimos meses gracias a la inversión del Gobierno autonómico.

La actuación, a la que se ha destinado más de medio millón de euros, ha incluido la transformación en un espacio más amable, verde y educativo de casi dos terceras partes del patio. Cuenta con un aula de naturaleza, colinas y praderas, así como una charca de anfibios, gallinero, huerto y areneros, además de un pequeño bosque y zonas de juegos.

Porque -tal y como ha destacado la consejera- los patios, además de zonas de juego y deporte, han de ser también «espacios de aprendizaje, socialización y convivencia». La intención es que las nuevas instalaciones puedan ser además utilizadas por los vecinos de Alcañiz fuera del horario escolar.

Durante la visita, la responsable autonómica ha agradecido el trabajo de la comunidad educativa del centro en las dos últimas décadas y les ha animado a seguir escribiendo la «historia de éxito» del centro, cuyas señas de identidad, ha dicho, son «la innovación educativa, las TIC, la inclusión y el medio ambiente».

Al respecto, el concejal del PSOE de Alcañiz y diputado autonómico, Ignacio Urquizu, ha lamentado en una nota de prensa que la consejera «no haya aclarado durante su visita al patio renaturalizado del colegio Juan Sobrarias de Alcañiz, si continuarán estas actuaciones, englobadas en un programa del Ejecutivo anterior» llamado ‘Patios por el Clima’.

Acondicionamiento de cubiertas y sustitución de calderas en el IES de Andorra

Junto a las citadas infraestructuras en Alcañiz, a lo largo de 2024 se acometerán nuevos proyectos en la provincia turolense, que elevan la inversión global hasta los 10 millones de euros. Según ha afirmado la consejera, este año se han duplicado los fondos para obras de mejora y acondicionamiento en escuelas rurales, que llegarán a decenas de municipios con un millón de euros, y se lanzarán las obras de un nuevo aulario de FP en el IES Salvador Victoria, de Monreal del Campo, con una dotación superior al millón de euros igualmente. Asimismo, se llevarán adelante trabajos de acondicionamiento de cubiertas y sustitución de calderas en el IES Pablo Serrano (Andorra); en el IES Valle del Jiloca (Calamocha), así como en el Francés de Aranda (Teruel).

Junto a este paquete de infraestructuras, la digitalización de aulas supondrá también una importante apuesta en los centros turolenses. Se destinarán en torno a 4,6 millones de euros, para la dotación de aulas digitales de primaria e infantil, así como de dispositivos móviles para el alumnado, saneamiento de la red interna de los centros y programas de capacitación técnica del profesorado.