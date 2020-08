Pedro Muñoz: «En muchos versos denuncio la situación en la que se encuentra la provincia Teruel»

¿Por qué decidió escribir este poemario? Cuénteme un poco sobre él.

Hace cinco años operaron a mi mujer de cáncer, y no podían darle la quimio por falta de plaquetas. Teníamos que ir a Bellvitge, a 50 kilómetros de dónde vivimos actualmente en pleno mes de julio. Hacía un calor que abrasaba y algunos días teníamos que estar allí desde las 7 u 8 de la mañana hasta casi las 10 de la noche para hacerle los análisis, visitas con el médico y para que le diesen quimioterapia. Era el primer cáncer que había en la familia y yo me volvía loco. Me dio por pensar en cuando era pequeño en el pueblo, y aquel pensamiento me salió en verso. Empecé así y mira, ¡he escrito un libro!

¿Qué tipo de poemas podemos encontrar en este libro?

Más que poemas son explicaciones de las cosas en verso. Lo que nos pasaba a la juventud en el pueblo, las costumbres… vivencias pero escritas en verso. Me veía viudo y solo. Estaba desesperado y me dio por recordar las cosas de cuando era joven. Yo adoro el pueblo. De este libro hice 120 ejemplares y lo vendo al mismo precio de lo que me costó a mí, 20 euros. También tengo otro libro medio escrito pero no lo publicaré.

Pero a lo mejor hay gente a la que le gustaría adquirirlo…

Yo no escribí el libro para ganar dinero. Además, me tendría que sacar derechos de autor y no soy una persona conocida. Es diferente cuando lo escribe un político o alguien muy reconocido. Pero bueno, yo disfruto con esto y los cuelgo en Facebook. Hay gente que me dice que están muy bien y otros que me compre un diccionario, porque claro, en aquellos tiempos de la posguerra fuimos pocos a estudiar. Yo a los 12 años dejé de ir al colegio, a los 13 iba a trabajar a la mina de carbón de Estercuel y a los 18 me vine a Cataluña. Hasta ahora he sido cocinero.

Ha mencionado las redes sociales. ¿También escribe poemas para publicarlos allí?

Yo cuando hago un verso o una poesía lo pongo en las redes sociales, pero de solamente en las de Aragón: ‘Teruel Existe’, ‘De Teruel no es cualquiera’, los grupos de Obón, Gargallo, Estercuel… Los pueblos más cercanos al mío. Creo que ya me conocen en todo Aragón o, por lo menos, en Teruel.

¿Cuánto tiempo le cuesta escribir un poema?

¡Media hora si estoy poco inspirado! Lo que pasa es que al no ir colegio a mí me vienen a la cabeza montones, pero no sé cómo explicarlos. Entonces no sé si lo que digo está bien o mal y es por eso que a veces me llama alguno la atención. Yo soy aficionado nada más, prácticamente no tengo estudios. Pero a la gente le gusta y me felicitan.

¡Claro! Poco a poco se va dando a conocer. ¿Tiene pensado algún proyecto futuro?

No. De este como te decía hay 120 ejemplares distribuidos entre familiares y amigos y alguno que vengo al precio que me costó. Tiene 526 páginas.

Pues sí que ha estado inspirado, ¡son muchísimas páginas y muchos, muchos versos!

Muchos versos son. ¡Miles! Como no tenía intención de escribir un libro publicaba los poemas en la red. Los que me animaron fueron los mismos que los leían, y lo único que hice fue recopilar todos los que había ido mandado.

Además ha sido una forma de sobrellevar la situación tan mala que pasó...

Si, y en muchos versos denuncio lo mal que nos tratan en Teruel. Mi pueblo, Estercuel, era un pueblo minero, y cuando yo estaba había alrededor de 2.000 habitantes y ahora no sé si llegan a los 100. En muchos versos lo denuncio para ver si llega a alguien y hace algo por la provincia de Teruel, porque nos estamos quedando en la cola de España. Ese también es mi objetivo. Ya sé que no soy nadie, pero bueno, por lo menos que vean que alguien se preocupa.

Pues sí, es una labor muy importante y, aunque parezca que no, seguro que ya hace mucho. Además, y como decíamos, a través de las redes sociales llega a un mayor público.