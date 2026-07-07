Vías de una dirección, refuerzo de seguridad y señalización extra: Teruel prepara un amplio dispositivo de cara al turismo masivo por el eclipse

Vías de una sola entrada y salida de vehículos, refuerzo de seguridad con efectivos procedentes de toda España o señalización provisional en las carreteras son algunas de las medidas que se adoptarán en la provincia de Teruel para evitar cualquier aglomeración o accidente el día del gran eclipse total del 12 de agosto. A falta de de algo más de un mes, la provincia de Teruel - con el apoyo de las administraciones púbicas- última los preparativos de un amplio dispositivo de seguridad para un fenómeno extraordinario que no se producía en la Península Ibérica desde 1912 y que se espera pueda atraer a miles de visitantes.

La planificación se está realizando dentro de una coordinación estatal, con atención al tráfico, las carreteras, los puntos de observación oficiales y la posible llegada masiva de visitantes. En este sentido, la Junta de Seguridad Provincial celebrada este martes en Teruel ha servido para avanzar en un operativo que contará con la participación del Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Local, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, en la mayor de la medida de las posibilidades, y la colaboración de Comarcas y Ayuntamientos.

El objetivo es anticiparse a los principales riesgos que puede generar un evento de estas características tras un verano marcado por las altas temperaturas, el riesgo de incendio y la fecha en la que se produce el eclipse: muy cerca del puente del 15 de agosto y con los pueblos celebrando, en su mayoría, las fiestas patronales.

Movilidad antes y después del eclipse

Uno de los puntos clave será la movilidad tanto antes como después de que se produzca el eclipse. El fenómeno que durará alrededor de 94 segundos provocará la llegada de miles de personas procedentes de diferentes puntos, aunque desde la Delegación del Gobierno de Aragón, defienden que es "muy difícil predecir a más de un mes vista el número de personas que pueden venir". No obstante, se trabaja en un escenario en el que los visitantes y vecinos de los municipios decidan ver el eclipse en lugares no oficiales como pueden ser miradores, ermitas, castillos o esplanadas con el riego que ello conlleva. "Tenemos que vigilar la seguridad ciudadana porque algunos puntos se pueden masificar y provocar concentraciones de vehículos en carreteras secundarias", ha defendido Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de Aragón.

En este sentido, en algunos puntos ya se han diseñado itinerarios diferenciados de entrada y salida, siempre que la red viaria lo permita, además, la Guardia Civil podrá distribuir periodos alternativos de entrada-salida para velar por la seguridad de todos los conductores. El operativo también controlará que no se produzcan paradas indebidas en los arcenes, una práctica que no está permitida para observar el eclipse. Además, se colocará señalización provisional en aquellos puntos donde sea necesario, especialmente en accesos y carreteras que puedan concentrar más tráfico. La señalización fija no se contempla por tratarse de un dispositivo puntual.

Las autoridades van a trabajar junto con la Guardia Civil para gestionar el tráfico de las "miles de personas que abandonarán los puntos de observación cuando termine el eclipse". "Es otro de los elementos que también estamos trabajando para ver cómo gestionamos pues esos picos de tráfico que se van a producir, que coinciden con la noche del 12 al 13 y el comienzo del puente del 15 de agosto, una de las ventanas de mayor afluencia de tráfico que tenemos a lo largo de todo el verano", añade Beltrán.

Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana será otro de los ejes del plan. Aunque algunos puntos de observación habilitados por el Gobierno de Aragón contarán con registro previo, habrá desplazamientos espontáneos hacia otros espacios no controlados. En este sentido, está previsto reforzar la vigilancia medioambiental para evitar la entrada de personas en zonas protegidas o espacios sensibles para la fauna y la flora. Se contará con la ayuda de Seprona de la Guardia Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza. Además, los medios aéreos, incluidos helicópteros y drones de los cuerpos de seguridad, estarán disponibles para labores de vigilancia y control de posibles incidencias.

Otro de los aspectos clave para la seguridad de los ciudadanos, será observar el eclipse con gafas homologadas para evitar daños oculares. También se vigilarán posibles problemas sanitarios derivados de las altas temperaturas, las aglomeraciones o la presencia de insectos en determinadas zonas de observación. Para garantizar su eficacia, deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, que certifica que el producto ha superado los controles necesarios para la observación directa del Sol. Esta información suele aparecer impresa en las propias gafas o en su embalaje.

Más reuniones

La planificación continuará durante las próximas semanas con nuevas reuniones y ajustes específicos en función de las necesidades de cada municipio y de cada punto de observación. En la reunión de este martes han estado presentes el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, distintos representantes institucionales del Gobierno de Aragón, de la Diputación provincial y de las comarcas, así como responsables de Emergencias, UME, Jefatura provincial de Tráfico y responsables de zona de Fuerzas y Cuerpos de seguridad. También representantes de los municipios dónde hay programadas actividades oficiales por el eclipse como en el entorno de Motorland, punto de observación oficial del Gobierno de Aragón.

Cabe recordar, que un fenómeno que ocurre con muy poca frecuencia porque de media es visible cada 375 años. No obstante, el valor del acontecimiento es su dimensión porque no se trata de uno solo, sino de tres que se sucederán en 2027 y 2028. El 2 de agosto de 2027 podrá verse desde la zona del sur de la Península Ibérica y el norte de África. El 26 de enero de 2028, de tipo anular, entrará por el suroeste y saldrá por la zona del Mediterráneo, por lo que en la provincia de Teruel, al igual que en la de Castellón, serán visibles.