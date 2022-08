La provincia de Teruel espera llegar a 100 multiservicios rurales en 2023

LOLI CASANOVA. LA CAÑADA DE VERICH Siempre hago todo lo posible para abastecer a los vecinos

Loli Casanova se hace cargo de la única tienda de La Cañada de Verich desde hace ya cuatro años. En un pueblo donde en invierno apenas alcanzan los 80 habitantes, ella ha conseguido mantener la tienda abierta incluso cuando llegó la pandemia. Entonces tuvo que ingeniárselas para conseguir que su comercio no se quedara vacío. «Fueron tiempos duros, pero era importante seguir ahí para los vecinos», recuerda.

Ahora que la situación ha mejorado Loli continúa comprometida con un pueblo al que llegó hace 30 años y considera suyo también. En su tienda se pueden encontrar todo tipo de artículos, incluyendo sus propias manualidades con las que pretende dar vitalidad a la tienda. De hecho, son varios los vecinos de mayor edad que normalmente le facilitan una lista con alimentos o marcas que ella misma lleva al pueblo cuando baja a comprar a Alcañiz. «A mí no me importa. Siempre haré todo lo posible para ayudar a mis vecinos».