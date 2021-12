¿Quién es la misteriosa cazarrecompensas de videojuegos que recoge basura en Alcañiz?

La cazarrecompensas Samus Aran aterrizó este jueves en Alcañiz a la hora del recreo para concienciar a los jóvenes del instituto de la «limpieza del planeta» y evitar que tiren al suelo botellas, mascarillas, plásticos y bolas de papel de aluminio del bocadillo. La propia personaje de videojuegos, protagonista de la saga de Metroid de Nintendo, recogió alrededor de 100 papeles que envolvían almuerzos y terminaron en el suelo.

En un audio que ella misma grabó y que ha circulado por WhastApp explica que después de infiltrarse en la base de los Piratas Espaciales en el planeta Zebes y exterminar a los parásitos Metroids, tal y como le encomendó la Federación Galáctica, ahora tiene una nueva misión: «Según las coordinadas me encuentro en la ciudad de Alcañiz. Tengo que dejar sus calles, plazas y jardines limpios. Me gustaría contar con la colaboración ciudadana. Me gustaría ver esta ciudad como antaño: limpia y lustrosa. Yo voy a empezar con mi misión, ¿me echas una mano?».

Tras la expectación de los vecinos y después de muchas suposiciones en redes sociales, Samus Aran se quitó la máscara públicamente y reveló su verdadera identidad en Facebook. «Sí, era yo el personaje que se paseó ayer por Alcañiz con el único fin de llamar la atención sobre lo sucio que está el parque de al lado del instituto. Espero que la pantomima merezca la pena. Yo solo puedo decir que me lo pasé en grande», dijo Beatriz Altaba, concejal del Partido Aragonés en Alcañiz.