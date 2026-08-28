Raúl Navarrete y Gonzalo Sánchez, protagonistas turolenses del GP de Aragón con un acto el sábado en Motorland

El Gran Premio de Aragón de MotoGP también se vive desde la mirada de los pilotos turolenses. Gonzalo Sánchez y Raúl Navarrete conocen de primera mano las exigencias de Motorland Aragón y estos días están disfrutando de una cita mundialista que, para ambos, tiene un significado especial.

Mientras Sánchez continúa compitiendo al máximo nivel internacional en la Sportbike World Championship, Navarrete ultima sus vacaciones después de subirse al podio en este mismo escenario y mantener el liderato de la Yamaha R7 Cup a falta de las dos últimas pruebas en Navarra y Valencia. El sábado, junto a Miguel Bernal y Víctor Cubeles, ambos pilotos turolenses compartirán escenario en la Fan Zone en un acto impulsado en colaboración con el Gobierno de Aragón y Motorland Aragón, acercando a los aficionados las historias y experiencias de los representantes de la comunidad en el motociclismo.

Los dos pilotos de casa han analizado las claves del trazado alcañizano, el rendimiento que pueden ofrecer los grandes favoritos y la importancia que tendrán los neumáticos en un fin de semana que se presenta trepidante. Y ambos coinciden en un nombre para la victoria en Motorland Aragón: Marc Márquez.

Un circuito completo

Para Gonzalo Sánchez, una de las grandes particularidades de Motorland es precisamente la variedad de su trazado. El piloto turolense destaca que combina curvas rápidas con fuertes frenadas y una de las rectas más largas del calendario. «Lo bueno que tiene Motorland es que lo tiene todo», explica Sánchez, que pone como ejemplo las curvas 16 y 17, además de las fuertes frenadas de las primeras zonas del circuito. En algunos puntos, las MotoGP llegan a superar los 270 kilómetros por hora antes de afrontar una frenada.

Gonzalo Sánchez posa con su Yamaha YZF-R7 / Jesús Burgos

A ello se suma una recta de más de un kilómetro que condiciona las prestaciones de las motos y obliga a buscar un equilibrio entre velocidad punta y comportamiento en curva. Para Sánchez, estas características hacen que el trazado «se adapte muy bien a muchos pilotos».

Raúl Navarrete también pone el acento en la dificultad técnica del circuito. El piloto de Utrillas considera que las subidas y bajadas, la velocidad y las curvas enlazadas convierten Motorland en un escenario especialmente exigente. «Tiene muchas zonas que requieren de mucha concentración», explica. Entre todas ellas señala especialmente la zona del Sacacorchos, donde considera que resulta sencillo cometer un error, salirse de pista o incluso acabar en el suelo.

Marc Márquez, el favorito para los turolenses

Si hay una coincidencia absoluta entre ambos pilotos es en la apuesta por Marc Márquez. Sánchez considera que el trazado del Bajo Aragón favorece especialmente al piloto de Cervera al ser un circuito de izquierdas, algo que el propio Márquez ha reconocido en numerosas ocasiones como una de sus características favoritas. A esa adaptación se suma, según el piloto turolense, el factor emocional. «Siente mucho el cariño, el apoyo español, el sentirse en casa y al final siempre saca el extra», señala Sánchez.

Navarrete tampoco duda. «Yo quiero que gane Marc, espero que lo haga bien», afirma el piloto de Utrillas, que incluso amplía su apuesta al domingo y al campeonato: «Todo Marc». Sánchez, no obstante, advierte de que Jorge Martín llega con argumentos para plantar cara. El líder del Mundial atraviesa una buena dinámica y, especialmente en la Sprint, su explosividad puede convertirse en una de sus principales armas.

La Sprint no da margen para esperar

La carrera corta obliga a cambiar por completo la estrategia. Sánchez considera que la gestión de los neumáticos será menor que en la prueba larga y que los pilotos deberán salir prácticamente al máximo desde las primeras vueltas. «Mucha explosividad», resume al hablar de una modalidad en la que destaca especialmente Jorge Martín. Su capacidad para ser rápido desde el inicio y mantener un ritmo elevado durante pocas vueltas puede convertirle en uno de los grandes candidatos.

Navarrete, en cambio, pone el foco en las temperaturas. Las condiciones de calor pueden acelerar la degradación de los neumáticos y obligar a los pilotos a gestionar incluso durante la Sprint, aunque considera que esa cuestión será todavía más determinante en la carrera larga del domingo.

El utrillense Raúl Navarrete junto a su Yamaha R7 / Jesús Burgos

El reasfaltado relativamente reciente de Motorland también puede tener influencia. Sánchez considera que, pese a tratarse de una carrera corta, los pilotos tendrán que cuidar las gomas porque las MotoGP transmiten una enorme cantidad de potencia al neumático trasero.

La salida, clave para un buen resultado en Motorland

La clasificación adquiere una importancia todavía mayor en un circuito como Motorland. Sánchez considera que con las MotoGP actuales adelantar resulta especialmente complicado por la aerodinámica y los diferentes dispositivos que incorporan las motos.

Por eso, el piloto turolense llega a cuantificar en un 70% la importancia de la salida en una carrera corta. Según su análisis, una mala posición inicial puede condicionar buena parte de la prueba, ya que recuperar posiciones no resulta sencillo a esas velocidades.

En cuanto a las motos, Sánchez espera un buen rendimiento de Ducati gracias a su velocidad punta, aunque considera que Aprilia parte con ventaja en determinados aspectos relacionados con el paso por curva y los cambios de dirección.

Dos miradas desde la cantera turolense

Más allá del análisis deportivo, tanto Sánchez como Navarrete representan el vínculo entre Motorland y la cantera de pilotos de la provincia. Para Navarrete, que tiene el circuito alcañizano prácticamente como parte de su infancia, contemplar un Gran Premio desde dentro tiene un componente especial. «Es mi circuito favorito», explica, antes de reconocer que resulta «muy bonito» ver a sus ídolos compitiendo en el mismo escenario en el que él también ha rodado.

Su principal referente es precisamente Marc Márquez. Navarrete asegura que se fija especialmente en su estilo de pilotaje, que considera agresivo pero actualmente más controlado y fino que años atrás. «Me siento como una hormiga en comparación con ellos», reconoce al hablar de compartir circuito con pilotos como Márquez, Jorge Martín, Álex Márquez o Pedro Acosta.

Para Sánchez, Motorland también conserva ese componente emocional. Recuerda que cuando era pequeño acudir al Gran Premio era un sueño y asegura que continúa sintiendo esa misma ilusión por una cita que considera especial para todos los aficionados al motociclismo en Aragón. El circuito, además, ha contribuido a reforzar la cultura del motor en Teruel y a situar a la provincia en el mapa del motociclismo mundial. Para Navarrete, contar con un trazado mundialista permite que los pilotos aragoneses tengan cerca un escenario de primer nivel en el que competir y crecer.

A falta de pocos días para el inicio del Gran Premio de Aragón, las voces de Sánchez y Navarrete permiten contemplar Motorland desde otra perspectiva: la de dos pilotos de la tierra que conocen cada secreto del trazado y que, como tantos aficionados turolenses, sueñan también con ver a Marc Márquez volver a triunfar en su circuito talismán.