Salvador Baena: «La mente fantasiosa de cualquier literato sería incapaz de superar lo que en nuestra trayectoria profesional hemos visto»

El cine y la televisión han configurado una imagen muy concreta de los 'forenses', pero ¿en qué consiste realmente su trabajo?

Digamos pues que se compondría de dos partes diferenciadas...

¿Cómo es la coordinación entre las diferentes partes que intervienen?

¿Cómo se trabaja en la escena del crimen?

Su trabajo empieza mucho antes de lo que sería la autopsia...

Es decir, los tiempos varían...

Por supuesto. En ocasiones, cuando ha habido un asesinato, el levantamiento del cadáver y la reconstrucción de los hechos en la escena del crimen tardan días y tenemos que volver varias veces, se precinta el lugar y debemos adoptar medidas para que no acceda nadie. No es una cosa de pocos minutos, se toma con mucha profesionalidad porque ahí nos jugamos que podamos encontrar lo que el criminal ha dejado y lo que se ha llevado. Es lo que llamamos ‘el principio del intercambio’, de esa forma podemos relacionarlo con el lugar de los hechos y además averiguar qué es lo que ha pasado.

¿Cómo ha cambiado la forma de desempeñar su labor con el paso del tiempo?

Todo avanza...

¿De qué manera se trabaja con los medios de comunicación?

Si usted me pregunta como periodista sobre un caso que yo estoy investigando, su obligación es preguntar, y la mía callar, es decir, ocultar, porque cometería incluso hasta un delito si le dijera algo. Ahora, otra cosa es nuestra relación con los medios de comunicación en general, en casos que no estén abiertos y con los que no tengamos relación, entonces hablamos de divulgación, que yo creo que es obligada y adecuada. Los ciudadanos deben saber cuál es nuestra función, que como Funcionarios Públicos es servir al Juzgado, pero también a la ciudadanía. Por tanto, yo creo que es bueno que el afán divulgativo se tenga, pero se debe de tener respeto en cuanto a que la investigación criminal debe ser sigilosa, confidencial y mantenida solo ante la autoridad.

¿Qué opinión tiene sobre la cobertura periodística que se hace respecto a determinados sucesos?

Creo que en muchos casos es una información no contrastada y sin medios de prueba adecuados. Y, sobre todo, demasiado precoz, porque a veces enturbia y contamina los procedimientos y eso no es bueno ni para la persona procesada ni para la víctima. Los tiempos que piden los medios de comunicación, la premura, son distintos a los tiempos judiciales, que son mucho más tardíos. Por ejemplo, el ADN se exige y se pide, pero un laboratorio de ADN a veces tarda meses en darnos los resultados. Yo entiendo que se informe, pero también deben respetarse los tiempos del científico y del profesional.

A la hora de comunicar, ¿los detalles son importantes o pueden ser prescindibles?

Hay que ir caso a caso. Muchas veces se da información sesgada, pero por que no se tiene. Si los propios investigadores no la tenemos difícilmente las va a poder tener el medio. A veces nos queremos hacer una composición de la fotografía teniendo solo dos piezas del puzzle, y el puzzle a veces tiene muchas aristas, recovecos, muchas dimensiones y es muy largo de generar.

Muchas profesiones tienen un alto grado de implicación personal. En su caso, ¿cómo maneja esta cuestión?

Sería poco humano por mi parte decir que no empatizo con las víctimas y que no me afecta emocionalmente. Pero esa afectación no puede generar un menoscabo en mi profesionalidad. Creo que hay situaciones en las que determinadas tragedias o dramas personales que hemos podido vivir nos pueden afectar, pero la sociedad también tendría que saber es que si hay algo consustancial a vida es la muerte. Muchas veces nos enfrentamos a la muerte como un tributo y un rendimiento respecto a que nuestra profesión sea, sin duda, la última ayuda que la víctima nos solicita, porque además de forenses somos médicos y servimos a la Justicia.