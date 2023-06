Se constituyen los nuevos ayuntamientos con pactos de última hora y gobiernos en minoría

En más de un decena de alcaldías, entre ellas cuatro capitales comarcales -Alcañiz, Andorra, Caspe y Cantavieja- se ha desvelado este sábado quién ostenta la vara de mando y cómo quedan configurados los equipos de gobierno. Hubo muchos ayuntamientos que apuraron las horas para llegar a pactos. De hecho, habrá gobiernos que comiencen la legislatura en minoría a falta de acordar si los partidos que les han votado entrarán en el gobierno o se quedarán en la oposición.

Es el caso de Andorra (capital comarcal de Andorra-Sierra de Arcos), donde Rafa Guía (PSOE) ha sido investido alcalde tras recibir el apoyo de Izquierda Unida y el PAR. Guía ha obtenido la alcaldía con 9 votos a favor (5 PSOE, 2 IU y 2 PAR). Mientras tanto, PP, Vox y Teruel Existe se han votado a sí mismos. El Ayuntamiento queda pendiente de pactos, ya que IU y PAR podrían negociar entrar en el equipo de gobierno y tener concejalías. Los dos partidos tienen dos concejales, por lo que el PSOE solo necesita a uno de ellos para alcanzar la mayoría.

Rafael Guía es el nuevo alcalde de Andorra. En la foto aparece él junto al resto de concejales del nuevo equipo de gobierno./ C.O.

En Caspe (Bajo Aragón-Caspe), Ana Jarque es la nueva alcaldesa. Además de los votos de su grupo (5), ha contado con el apoyo de los tres ediles de Somos Caspe. Jarque ha explicado que el PP gobernará en minoría el Ayuntamiento caspolino. No obstante, Cristian Poblador, líder del partido independiente ha insistido en que «en las horas previas al acto de investidura acordaron con el Comité de Pactos del Partido Popular a nivel provincial un acuerdo que incluye diferentes concejalías del Ayuntamiento de Caspe y la vicepresidencia de la comarca del Bajo Aragón-Caspe».

Estos son los 17 concejales que forman el nuevo consistorio de Caspe./ P.S.

En Alcañiz (Bajo Aragón), el Partido Popular ha regresado a la alcaldía de Alcañiz con Miguel Ángel Estevan como nuevo alcalde con los apoyos del PAR y de Vox, que formarán parte del equipo de gobierno y asumirán concejalías. Por su parte, el concejal de Teruel Existe, Joaquín Egea, se ha votado a sí mismo, aunque a última hora negoció con el PSOE un posible apoyo de investidura. Estevan no ha desvelado el organigrama de trabajo del tripartito pero ha adelantado que le ha ofrecido concejalías a todos los grupos políticos porque quiere ser «el alcalde de todos y gobernar con todos».

Foto de familia de la nueva corporación de Alcañiz con el alcalde, Miguel Ángel Estevan, a la cabeza./ L. Castel

En Cantavieja (Maestrazgo), Ricardo Altabás (PP) inicia su cuarta legislatura. Eso sí, lo hará con mayoría simple, con sus 3 ediles frente a los 2 del PSOE y los 2 de Teruel Existe. Tras muchas negociaciones, finalmente Teruel Existe y el PSOE no han podido llegar a un acuerdo, el pacto que parecía más viable, ya que, como han explicado ambas cabezas de listas, aunque había muchos puntos en común, sus discrepancias con respecto a las renovables han terminado con cualquier opción de acuerdo. En un salón de plenos con una gran asistencia debido a la incertidumbre que se ha mantenido hasta el último momento, el reelegido alcalde ha remarcado la necesidad de continuar trabajando con diálogo y consenso entre el resto de formaciones, y también ha incidido en que las urnas «fueron un referéndum a favor o en contra de los proyectos eólicos y se demostró que la gente está a favor».

Ricardo Altabás (PP) inicia su cuarta legislatura en Cantavieja./ Nerea Altaba

Castelserás (PP), Foz Calanda (PSOE) y La Cañada (PAR)

En el Bajo Aragón, otros tres ayuntamientos se quedaron a la espera de pactos después de las elecciones: Castelserás, Foz Calanda y La Cañada de Verich. En el primero, la popular Pilar Arellano es la nueva alcaldesa gracias al apoyo del PAR. El único concejal aragonesista de Castelserás, Santiago Anglés, tenía la llave de gobierno para escoger entre PP y PSOE, empatados a tres concejales. El socialista Javier García se quedará en la oposición.

En Foz Calanda, continuará gobernando en minoría Xavier Tarzán (PSOE), la lista más votada con 3 concejales. El PP (2) y Teruel Existe (2) se han votado a sí mismos.

En La Cañada de Verich el PAR mantiene la alcaldía aunque con un nuevo alcalde, Javier Agud gracias al apoyo del concejal del PP, Lucas Bono. El edil del PSOE, Óscar Iranzo, se queda en la oposición.

En los pueblos con listas abiertas, sólo en uno el candidato más votado no fue el primero en la lista, Berge. Finalmente el primer edil será el que ha recibido más votos, Óscar Rubira, de Teruel Existe, partido que arrasó en la localidad obteniendo cuatro de los cinco concejales. El alcalde en la última legislatura, Juan Antonio Lej (PSOE), pasa a la oposición.

Oliete (Ciudadanos)

En Andorra-Sierra de Arcos, tan solo un ayuntamiento aparte de la capital comarcal se quedó pendiente de pactos tras las elecciones. Se trata del municipio de Oliete, donde finalmente Rogelio Villanueva (Ciudadanos) mantendrá su cargo como alcalde y gobernará en minoría con 3 concejales. PSOE (2) y PP (2) se quedarán en la oposición, al votarse ambos partidos a sí mismos.

El resto de municipios se regía por el sistema de listas abiertas. La alcaldía ha sido finalmente atribuida a los candidatos que recibieron más votos en Crivillén, donde la nueva alcaldesa es María Esther Bielsa (PP), cuyo partido fue la única lista votada, con 3 concejales. También en Ejulve, donde Ovidio Martín (PP) revalida su mandato con 2 concejales y el apoyo de CHA (1); en la oposición quedan PSOE (1) y PAR (1). Y en Estercuel, donde Joaquín Lahoz (PSOE) también consigue repetir cargo como alcalde con 3 concejales, mientras que el PP se queda en la oposición (2).

Los dos únicos pueblos en los que los candidatos más votados no serán alcaldes son Gargallo y Alacón. En Gargallo, gobernará Francisco Javier Gargallo (PP), pese a que Inmaculada Moliner (Teruel Existe) obtuvo un voto más. Tanto TE (1) como PAR (1) han apoyado al PP, por lo que continuará el mismo alcalde. Inmaculada Moliner (TE) será la teniente de alcalde y José Manuel Azcón (PAR), concejal dentro del equipo de gobierno. Por su parte, el PSOE no consiguió ningún voto en las elecciones, por lo que no tendrá representación en el Ayuntamiento.

En Alacón, Ricardo Alquézar (Teruel Existe) será el primer edil a pesar de obtener 92 votos frente a los 96 de Albert Ballesteros (TE). Gobernará este partido, agrupación que ha irrumpido este año en el municipio, con 4 concejales. Por su parte, el PSOE mantiene uno de los concejales que obtuvo en 2019.

La Fresneda (Teruel Existe) y Calaceite, pendiente de esta noche

En el Matarraña las únicas dos dudas eran La Fresneda y Calaceite. En la primera localidad, José Ramón Gimeno (Teruel Existe), es el nuevo alcalde y regresa a la alcaldía cuatro años después. Reemplaza a Frederic Fontanet, del PP, gracias al voto a sí mismo del concejal socialista Rubén Esteve, quien tenía la llave de gobierno. Teruel Existe y el Partido Popular habían empatado en número de concejales, con 3 ediles cada uno; no obstante, el Partido Popular había obtenido 126 votos y Teruel Existe 129, 3 sufragios más. Para resolver ese desempate ha sido decisivo el voto del único concejal socialista y tras su decisión se ha impuesto la lista más votada.

José Ramón Gimeno regresa a la alcaldía de La Fresneda cuatro años después bajo las siglas de Teruel Existe./ Javier de Luna

En el caso de Calaceite, todo se decidirá este sábado por la noche. Juan Miguel Monclús (Teruel Existe) con 3 concejales, podría tener el apoyo de los 2 concejales del PSOE tras haber llegado a un preacuerdo en el que los socialistas se harían cargo de alguna de las concejalías. Queda en el aire qué sentido de voto tendrían los dos concejales del PP.

Futuro decidido desde el 28-M

La mayoría de los ayuntamientos bajoaragoneses ya tenían decidido su futuro desde el 28-M, aunque ha sido este sábado cuando sus líderes han tomado el mando. Destacan las mayorías absolutas en Calanda, con Alberto Herrero (PP), Alcorisa, con Miguel Iranzo (PP), y Mas de las Matas, con María Ariño (PSOE) en el Bajo Aragón; Valderrobres, con Carlos Boné (PP) en el Matarraña; Albalate, con Celia Trullén (PSOE), Híjar, con Jesús Puyol (PP) y Samper, con Alfonso Pérez (PSOE) en el Bajo Martín; Alloza, con Marta Sancho (PAR) y Ariño, con Carlos Ros (PSOE) en Andorra-Sierra de Arcos; y Castellote, con Raquel Benedí (TE) en el Maestrazgo.

En Cuencas Mineras, también obtuvieron mayorías absolutas Utrillas, con Joaquín Moreno (TE); Montalbán, con Carlos Sánchez (Partido Popular-Aragoneses); Muniesa, con José Luis Iranzo (PP); Aliaga, con Alberto Valero (PAR); y Escucha, con Héctor García (PSOE).