El Tambor vuelve a escena para celebrar sus 50 años de teatro

Cuando El Tambor anuncia representación teatral, Alcañiz se moviliza para conseguir las entradas porque «vuelan». La ciudad está de enhorabuena y de celebración porque la compañía vuelve a las tablas después del paréntesis obligado por la pandemia y lo hace con una comedia llamada ‘El Maletín’ y la conmemoración de sus 50 años de trayectoria.

A más de una persona que acuda de público se le encenderán las alarmas de las emociones al cruzar la puerta del teatro y se encuentre con la exposición que han preparado con tanto esmero. Las paredes de la entrada están empapeladas con una retrospectiva desde 1972 hasta la actualidad con decenas de fotografías y también programas de mano, un objeto en peligro de extinción. El comienzo de esas imágenes lo marca ‘Don Armando Gresca’, la primera obra que representó El Tambor como compañía allá por el 72.

El origen de la agrupación está en una colaboración previa que realizaron varios miembros en una obra para la que se pidieron voluntarios desde Acción Católica. «Pidieron gente en el instituto y un grupo de amigos nos animamos, probamos y tanto nos gustó que al año siguiente fundamos El Tambor». Así lo recuerda Raimundo Molías, quien junto a Paco Romero y Nati Magallón, resiste sobre las tablas 50 años después como parte fundacional que sigue tirando de un carro que tantas alegrías da a Alcañiz empezando por ellos mismos. «Solo quien ha probado el teatro sabe lo que se siente cuando te pica el gusanillo. Aunque no sigas en activo, te llama…», dice Raimundo Molías. Y es que El Tambor presume de plantel actoral pero también de manos que echan cables para ayudar porque todo el proceso de preparar una obra corre por cuenta de ellos y eso incluye preparar papeles y también los decorados. «Por esta compañía han pasado más de cien personas en estos años y tenemos a muchas que nos siguen ayudando, que nos preguntan y que están al tanto, no nos falta apoyo y eso es de agradecer», añade. «Lo mismo que el público, que solo tenemos palabras de agradecimiento para la gente de Alcañiz y por eso este año en lugar de tres pases, programamos cuatro, a ver si nadie se queda fuera», sonríe.

Habrá entradas a la venta para los tres pases que se realizarán entre hoy y el domingo de ‘El maletín’, una obra de la que ya se realizó el primero el pasado viernes. Estos días han continuado con los ensayos y perfilando sus papeles.

El enredo de la obra va en aumento y con ello las situaciones de comedia. Molías interpreta al protagonista, un hombre de banca que llega a casa con un maletín de dudosa procedencia y termina salpicando a su esposa Rosa, papel que interpreta Eva Lucia Narvión. «Por El Tambor va pasando gente y Eva es un fichaje que hemos hecho a Me Va Me Va Teatro y esperemos que no se vaya nunca de nuestro lado porque es muy buena», añade Molías cómplice con su compañera, quien antes de comenzar uno de los ensayos de ‘El maletín’, recoge sus palabras con una sonrisa de oreja a oreja y explica su llegada. «Me llamó Raimundo para proponerme participar en esta obra y un poco porque era Raimundo, un poco porque era ‘El Tambor’, un poco porque no sé decir que no, un poco porque me gusta mucho esto…, aquí estoy», ríe. «Y ha sido un regalo de papel que me ha cedido mi compañera Ana Ariño, un regalo de obra y de compañeros y estoy muy orgullosa de ellos y muy contenta», se sincera.

«¿Qué tiene el teatro?», se preguntan ambos porque, ni los actores de El Tambor ni de Me Va Me Va, viven de las tablas. «Es salir un poco de tu vida y meterte en otra que no va nada contigo. Es sobre todo, compartir con los compañeros todo el proceso además de salir a escena y nos reímos mucho. A las ocho de la tarde, lo que te apetece muchas veces no es ir a ensayar pero vienes y te ríes tanto, que vuelves a tu casa y te pondrías otra vez a hacer millones de cosas por la energía que te ha contagiado el teatro», añade Eva. «A nosotros nos picó esto siendo muy jóvenes y seguimos, así que, algo tiene a pesar de lo dificultoso que es encontrar una obra que se adapte a todo lo que creemos que tiene que adaptarse. Eso es lo que más tiempo nos lleva pero es que nos divertimos mucho y las tablas nos siguen llamando», añade Molías sonriendo.

Historia ligada a la ciudad

El Tambor forma parte de la historia del propio teatro de Alcañiz y la compañía estuvo presente cuando se reabrió tras las obras. Durante los trabajos, los ensayos y representaciones se llevaron a cabo en el salón del instituto. «Mira, en estas fotos cuando nos dieron unos premios en el festival de teatro de Alfajarín», explica con su voz dulce Nati Magallón mientras dentro continúan ensayando sus compañeros. Es una de las fundadoras y aparece en varias imágenes siendo una adolescente. Ahora vive en Zaragoza y, como apuntaba Molías, es una de las que sigue en plena conexión con El Tambor a pesar de la distancia. No puede evitar sonreír mientras hace una pequeña visita guiada por las fotografías para este reportaje y a las explicaciones ponen atención algunos de los compañeros más jóvenes que esperan su turno para el ensayo. «Han pasado muchos años desde que empezamos, quién iba a decir que 50 años después íbamos a estar aquí, pero es que nos encanta y a la gente también le gusta», concluye.