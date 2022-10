Teruel Existe presenta 108 enmiendas en los PGE 2023 para la provincia con un incremento de 270 millones

La Agrupación de electores de Teruel Existe ha presentado este lunes 204 enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. En rueda de prensa, el diputado, Tomás Guitarte, y el senador Joaquín Egea, han explicado que han presentado 108 enmiendas para mejorar el presupuesto planteado por el Gobierno para la provincia de Teruel, que supondría incrementar el Presupuesto en 270 millones de euros. También han presentado 28 enmiendas para las provincias de Zaragoza y Huesca, que suponen un incremento del presupuesto de 150 millones de euros, y 53 para otras provincias de la España vaciada. Asimismo, han planteado enmiendas genéricas y otras once que desarrollan disposiciones adicionales con medidas para luchar contra la despoblación.

Piden incrementar las cuantías del FITE

Teruel Existe insiste en la necesidad de incrementar la cuantía del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), argumentando que debe adaptarse al incremento del IPC y alcanzar así 90 millones, es decir, 30 millones de euros más que deberían presupuestar a partes iguales el Estado y la Comunidad Autónoma (15 millones cada uno).

Por otra parte, tal y como ya hicieron en el presupuesto del año anterior, buscan acelerar el desarrollo de la electrificación de la actual línea de tren de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto a su paso por las cuatro provincias que atraviesa, y en consecuencia se plantea una enmienda para incrementar en 100 millones la cuantía establecida en el proyecto, para que en 2023 pueda estar ejecutada toda la electrificación al menos entre Teruel y Zaragoza.

Y si el Presupuesto de 2022 consiguieron que se aprobara su enmienda para destinar 2,5 millones de euros para el desarrollo del Museo nacional de Etnografía en Teruel (MNET), “que no están ejecutados todavía”, en esta ocasión insisten en destinar presupuesto para comenzar a desarrollar la obra de este proyecto.

Piden la contratación de un estudio informativo para la conexión ferroviaria entre Samper de Calanda y Alcañiz, sobre la que aseguran que “no se entiende por qué no se estudia, dada la cercanía entre ambos puntos y también con Motorland”. Y también hay una serie de enmiendas en las que reclaman incrementar las partidas consignadas para los proyectos de infraestructuras del Acuerdo de investidura (A68, A40, A25,Corredor Cantábrico Mediterráneo…) y seguir apoyando con mayor dotación el CEFCA y el futuro Centro nacional de investigación en Paleontología de Dinosaurios desde la Fundación Dinópolis.

Proyectos en todas las comarcas turolenses

Tras entablar contacto con los habitantes de las diez comarcas turolenses, la Agrupación de electores de Teruel Existe ha recogido varios proyectos de cada una de ellas para los que se ha solicitado financiación a través de las enmiendas presentadas a los presupuestos. Así, entre otros, para el Matarraña se han presentado enmiendas para ejecutar las Balsas laterales del río Matarraña y la adecuación del Santuario de Monserrate en Fórnoles, en Cuencas Mineras la restauración del Castillo de Aliaga y la iglesia de Montalbán, en el Bajo Aragón, el proyecto de remodelación de la presa del pantano de Calanda y el Museo de la ciudad en Alcañiz , en Andorra el proyecto Power Experience, que también alcanza a Cuencas Mineras, en el Maestrazgo, el centro especializado de tecnificación deportiva de atletismo en ruta de Allepuz y la restauración de la iglesia de Molinos, en Bajo Martín, el polígono supracomarcal del SEPES en la Puebla de Híjar y el Plan Integral del Alabastro del Bajo Martín.

En el Jiloca, la creación del Consejo Regulador del Azafrán del Jiloca, el parque lineal de Lechago y la reapertura de la estación de Calamocha, con terminal ferroviaria de carga, en Gúdar – Javalambre, transferencias para potenciar Galáctica en Arcos de las Salinas, para el Consejo Regulador de la Trufa en Sarrión, para el Castillo de Mora de Rubielos y para el Balneario de Manzanera, en la sierra de Albarracín, financiación para el Museo Celtíbero en Bronchales y para el proyecto “Laboratorio del Paisaje”, y en Comarca Comunidad de Teruel, aparte de las iniciativas generales planteadas, otras para impulsar proyectos dinamizadores como el Parque Cultural del Chopo Cabecero y la revisión de la presa de los Alcamines para la regulación del río Alfambra.

Además, se ha solicitado destinar presupuestos a distintos proyectos de rehabilitación de patrimonio cultural en más de 15 pueblos de la provincia (iglesias, castillos, murallas, torreones…).

Proyectos dinamizadores para Zaragoza, Huesca y la España Vaciada

La Agrupación de electores Teruel Existe, en colaboración con Aragón Existe, ha presentado también enmiendas destinadas a proyectos dinamizadores en las provincias de Zaragoza y Huesca.

En cuanto a la primera, destaca un Programa de modernización del ferrocarril convencional en Aragón: en las líneas Zaragoza- Alagón- Gallur- Tudela; Zaragoza- Ricla- Calatayud- Ariza; Zaragoza- Fuentes de Ebro- Caspe, la creación del Parador de Daroca, y un Plan Integral de Atención al Mayor Rural en zonas de baja densidad de población de Aragón como freno a la despoblación y generador de tejido social y económico.

En cuanto a la provincia de Huesca, plantean fondos para desarrollar un Programa de modernización del ferrocarril convencional en Aragón: en las líneas Zaragoza- Monzón- Lleida y en el trayecto Zaragoza- Huesca, un Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (COCS) en Walqa (Huesca), la Escuela de pilotos en el Aeropuerto Huesca-Pirineos y la Reapertura túnel Canfranc.

También se han presentado enmiendas de la España Vaciada, en concreto de las provincias de Soria, Valladolid, Burgos, Zamora, Ciudad Real, León, Jaén, Cuenca y La Rioja.

Las enmiendas para la lucha contra la despoblación y por la cohesión territorial son medidas reiteradamente solicitadas por la Agrupación de electores en sede parlamentaria, como el complemento de territorialidad para funcionarios que desarrollen su trabajo en las provincias de la España vaciada, financiación para impulsar la vivienda en el medio rural, financiación para el desarrollo de proyectos de autoconsumo energético en los pueblos, financiación para apoyar cooperativas dinamizadoras,…

Ayudas al funcionamiento

La Agrupación de electores de Teruel Existe denuncia que transcurridos 10 meses del ejercicio de 2022, el Gobierno no ha aplicado la disposición adicional 123 del Presupuesto, la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas y tampoco se ha promulgado un Real Decreto que han pedido para regularlas. Ante esta situación “inadmisible”, se reafirman en que ésta es una condición inexcusable para el posible apoyo a los Presupuestos para 2023: “es trascendental porque creemos que el Gobierno ha tenido suficiente tiempo y oportunidades para ponerlas en práctica, no encontramos explicación de por qué dilatan los plazos para su puesta en marcha”.

Ahondan en la insuficiencia de la propuesta planteada para lograr cumplir los objetivos de estas ayudas, y explican que plantearon dos alternativas a los ministerios: llegar a los topes máximos permitidos por la UE, “a los que nos referimos cuando negociamos la enmienda 123 en los PGE 2022, que supondrán más de 300 millones», o bien la opción intermedia siguiendo el ejemplo de Noruega, que aplican la reducción de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones de la Seguridad Social, que podría suponer unos 150 millones de euros. Defienden también que los trabajadores autónomos de Cuenca, Soria y Teruel deberían tener el tratamiento similar, puesto que consideran que la Unión Europea no plantea la distinción y en Teruel existe un importante tejido de pequeños autónomos, “por lo que es imprescindible que queden cubiertos». Por otra parte, consideran que deben aplicar un carácter retroactivo a enero de 2022.

Ante la pregunta de los periodistas acerca de la “fuerza” que puede ejercer Teruel Existe sobre el Gobierno en esta decisión, el diputado Tomás Guitarte ha explicado que “sólo tenemos un voto, por lo que imprescindibles no somos. Sí que es un voto que tiene un valor adicional moral, porque representamos a esa España que se ha quedado olvidada”. Han apelado al compromiso del cumplimiento de los acuerdos, “nosotros cumplimos tajantemente y exigimos que se cumpla también así por la otra parte, no admitimos juegos de trileros y si no se cumple lo comprometido y firmado, retiraremos nuestro apoyo a los presupuestos porque no habrán hecho el esfuerzo de cumplir lo que se pactó el año pasado”. Invitan al Gobierno a explicar por qué se aplica un tratamiento diferenciado Canarias y se va a aplicar en Baleares, y no se hace con mayores importes en las zonas con graves y permanentes problemas de despoblación, reguladas en el mismo artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE que las primeras. “Nosotros hemos denunciado el grave problema de los desequilibrios territoriales en España, pensábamos que el Gobierno lo había asumido, y queremos que se empiece a constatar que es así con hechos”.

En cuanto a que esta posición de Teruel Existe pueda condicionar el cumplimiento del resto de compromisos del Acuerdo de investidura, Guitarte ha indicado que es el Gobierno quien tendrá que explicar en ese caso el por qué de su actuación, asegurando que la Agrupación de electores va a negociar todas sus enmiendas con la misma intensidad de siempre.