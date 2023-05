La V Sesé Bike Tour implica en Urrea a más de 800 personas y recauda 17.500 euros para la salud mental

Poco más se le puede pedir a una mañana dominical de primavera en la que toda la actividad a ver al aire libre que no sea que el clima sea favorable. Sigue haciendo falta que llueva pero este domingo se agradeció el sol y el viento que sopló muy suave en Urrea de Gaén y en sus alrededores porque la V Sesé Bike Tour no se quedó en el término municipal urreano. Conocedores del clima y de la orografía del entorno, los hermanos Pruden y Miguel Induráin agradecieron que el viento no soplara con la fuerza de otras veces. Ya han participado en otras ediciones y este año se contaba con la presencia de Pruden pero no con la de Miguel, que debía estar en Italia. Precisamente el temporal, en este caso las lluvias torrenciales, aplazaron su compromiso y no dudó en marchar a Urrea de Gaén. Fue recibido «como en casa» y ni uno ni otro escatimaron en saludos, en fotografías y en firmar los autógrafos de rigor. Los deportistas Carlos Hernández, Susana Luaces o César Laínez también se sumaron a esta cita.

El pabellón polideportivo fue el punto de partida y llegada de todas las personas que se implicaron en esta edición que recaudó fondos para la salud mental en la infancia y la juventud. Se consiguieron 17.500 euros que gestionará la Asociación Pro Salud Mental (ASAPME), que también está muy implantada en el medio rural. De hecho, con el dinero conseguido se invertirá en las mejoras de las tecnologías para facilitar la atención en el lugar donde esté el usuario sin necesidad de desplazamientos. La mañana contó con cuatro eventos enmarcados en la Sesé Bike Tour. Por un lado, con los 571 ciclistas que tomaron la salida de la propia cicloturista, que incluyó el II Campeonato Nacional Militar de Ciclismo en Ruta. Por otro lado, a partir de las 10.00, la ruta inclusiva y adaptada que pudo realizarse andando junto a usuarios y familias de Asapme que llegaron en un autobús desde Zaragoza y a los que se sumaron personas del territorio, así como del CEE Gloria Fuertes de Andorra. La otra modalidad era hacerla en bicicleta con Special Olympics Aragón. En total 120 personas de diversas entidades se sumaron a estas rutas de 5 kilómetros hasta la Loma del Regadío.

El capital humano de esta cita lo completaron las 130 personas voluntarias de Urrea, de otras poblaciones, así como del Pedal Aragonés como entidad que colabora con la Fundación Sesé desde el comienzo de este evento deportivo y solidario.

La salida oficial la marcó el corte de cinta por las autoridades a cargo de la presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé; y el alcalde de Urrea de Gaén, Joaquín Lafaja, junto al secretario de la junta central de Educación Física y Deporte de la Guardia Civil con base en Madrid, el coronel José Luis Ortega Herráiz. Les acompañaron, los diputados autonómicos y nacionales el alcañizano Juan Carlos Gracia Suso y el calandino Alberto Herrero; además del presidente de la Comarca del Bajo Martín, Narciso Pérez. De dar las señales se ocupó Antonio Saura, ‘El Guetero’, encendiendo los cohetes anunciando el inicio de cada ruta.

Premios y reconocimientos

Mientras que Inés Donoso Grau y Francisco José Hernández Domingo lograron el mejor tiempo en el recorrido corto de 78 kilómetros; Gema Pascual Hernández y Bruno Garcés Latre lo hicieron en la versión larga de 155 kilómetros. Por su parte, Pilar Arias Nieto y Javier Chacón Quesada fueron los ganadores de la competición militar.

El momento más emotivo fue el homenaje a uno de los integrantes del Pedal Aragonés y referente del ciclismo aragonés como es Adolfo Bello, quien recibió un más que merecido reconocimiento de la «gran familia ciclista». Bello cumple 90 años, 75 de ellos sobre las dos ruedas. «Me emociono por el detalle… En el ciclismo te puedes enfadar un momento pero luego, todos amigos», sonrió. Bello nació en Sangüesa pero creció en Aragón y su papel ha sido fundamental en el ciclismo aragonés como corredor profesional de éxito, técnico de club, seleccionador autonómico, directivo federativo y organizador de diferentes pruebas y exposiciones, como la Sesé Bike Tour encargándose de su recorrido. Durante más de 40 años estuvo al frente del Club Ciclista Ebro y, desde su fundación, es también presidente del club ciclista El Pedal Aragonés. En los años 90, promovió junto a Ángel Giner el Movimiento en Defensa de la Bicicleta (MDB), participando junto al resto del panorama ciclista urbano de la primera Mesa de la Bicicleta de Zaragoza, germen del actual proyecto de ciudad pacífica y cicable.

El balance desde la Fundación Sesé es muy positivo. «Ha sido una edición muy especial, no solo por el emotivo homenaje a Bello, sino por confirmar la buena salud de esta carrera después de cinco años. Celebramos este lustro orgullosos de seguir contando con el apoyo de deportistas profesionales tan ilustres y de aficionados que disfrutan de este día sobre ruedas, sabiendo que cada pedalada cuenta para cumplir nuestro compromiso solidario», dijo el responsable de Programas de Fundación Sesé, Pablo Ferrán. De hecho, la fundación ya ha confirmado una siguiente edición que «confía en crecer para seguir demostrando los valores humanos que demuestra este deporte».

La cita contó con una multitudinaria comida de hermandad entre ciclistas y organización y la actuación de Juako Malavirgen en el mismo pabellón donde se entregaron los reconocimientos por la tarde y los dorsales por la mañana.