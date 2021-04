Valderrobres acogerá una protesta contra las propuestas de construcción de parques eólicos

Varios colectivos y entidades se concentrarán hoy para denunciar lo que, a su juicio, supone un «aluvión» de propuestas de construcción de centrales eólicas y un «expolio» al territorio. La asociación Gent del Matarranya convocó esta movilización para oponerse a lo que consideran masificación eólica tras conocer la primera de las propuestas que la empresa Capital Energy presentó hace más de un año y que incluye la construcción de 4 parques eólicos con hasta 84 aerogeneradores. La protesta contará con el respaldo de la Plataforma en favor de los Paisajes de Teruel y la asociación de Empresarios del Matarraña.

Todos ellos hicieron un llamamiento a secundar la concentración que tendrá lugar hoy a las 18.00 horas en la Plaza de España de Valderrobres. Los organizadores apuntaron a que el principal objetivo es que la gente «sea consciente» del, a su juicio, «peligro» que corren el paisaje, la forma de vida del Matarraña y el, añadieron, «legado» de las próximas generaciones. «Queremos que esta sea una oportunidad para visibilizar la defensa de la gente del territorio al paisaje del Matarraña y de toda la provincia porque nos enfrentamos al expolio al que estas empresas quieren someter al territorio», explicó Juanjo Pérez, portavoz de Gent del Matarraña.

Asimismo, hicieron un llamamiento a acudir con maletas y bolsas de viaje a la concentración para simbolizar que estas iniciativas «empujan» a la gente a irse de sus pueblos. «Apoyamos y respaldamos esta movilización porque nos estamos jugando nuestra propia identidad. Las empresas y los agentes políticos y sociales llevamos mucho tiempo haciendo bien las cosas y no queremos que peligre, no solo nuestro futuro empresarial, si no el paisaje y legado que vamos a dejar», explicó por su parte Marta Ferrás, presidenta de los Empresarios del Matarraña.

Propuestas de Forestalia y Endesa

Desde Gent del Matarranya aseguraron que, por su parte, la empresa Forestalia se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de Valjunquera, Mazaleón, Torrecilla de Alcañiz y Valdealgorfa con el objeto de ubicar parques eólicos en sus términos municipales en unas propuestas que calificaron, de igual modo, como de «masificadas» y «desproporcionadas». Algunos alcaldes consultados confirmaron que en los últimos días se han producido estos contactos.

De igual modo Endesa habría sondeado a varias localidades orientales de la comarca del Bajo Aragón. «Es algo totalmente desproporcionado y delirante. Prácticamente cada semana o incluso cada día conocemos una nueva propuesta de central eólica en la provincia de Teruel. Lo que está claro es que no les importamos absolutamente nada», explicó por su parte Javier Oquendo. Todo ello después de que se desconozca, hasta el momento, la nueva propuesta que, previsiblemente, presente Capital Energy. En caso de que la empresa, dirigida por un yerno del empresario madrileño y presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, haga una nueva propuesta, se abriría un plazo de alegaciones que duraría un mes.