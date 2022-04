El vídeo de un ganadero del Maestrazgo se vuelve viral con más de 300.000 reproducciones: «Voy a tener que sacrificar a los animales. No aguanto más los costes»

Aurelio Badal, agricultor y ganadero vacuno de La Cañada de Benatanduz y presidente de la Plataforma para la Defensa de Agricultores y Ganaderos, se ha hecho viral en las redes sociales con un vídeo en el que denuncia -visiblemente cabreado- que «no soporta más los elevados costes» y que su explotación «se va a la ruina». El vídeo ha sido difundido por el agricultor e influencer Juanvi Pallater en sus cuentas y acumula ya más de 271.000 reproducciones en Facebook y más de 32.000 reproducciones en Twitter.

Badal se grabó a sí mismo en su explotación ganadera del Maestrazgo este jueves, 21 de abril, mostrando la red de plástico que se usa para atar el forraje, así como el film de plástico en el que se envuelve posteriormente para conservarlo al vacío. Ambos materiales denuncia que cuestan 1,50 euros más esta campaña. «Cada fardo nos va a costar 6 euros más la siega, así que los costes totales rondarán los 7,50 euros por fardo. Con estos costes, necesito 25.000 euros para preparar comida para el ganado», explica.

Este ganadero no podrá subsistir hasta al verano por las subidas de los costes.

Esto en la TV no sale. pic.twitter.com/QDSbSlcRMP — El Palleter (@JuanviPalleter) April 21, 2022

El agricultor advierte de que con esos costes «no puede hace frente a la recogida de comida para los animales para el invierno que viene» y que su explotación «no va a aguantar el verano». «En el mes de julio voy a poner a todos los animales a la venta, y si no hay nadie que los compre se irán todos al matadero. No hay otra solución», dice con resignación, al mismo tiempo que advierte al Gobierno central de que «o se ponen las pilas o el sector primario español se va a la mierda».

Además de las más de 300.000 reproducciones que ha alcanzado ya el vídeo de Badal, los usuarios se han volcado en comentar, reaccionar y compartir las publicaciones. En Facebook, se ha compartido más de 10.000 veces y acumula más de 4.300 reacciones y 592 comentarios. En Twitter, han compartido el vídeo más de 1.800 usuarios, y lleva 3.400 ‘me gusta’ y 84 comentarios.

Otro vídeo viral: le embargan el tractor

Aurelio Badal ha enviado este viernes un segundo vídeo al influencer Juanvi Pallater en el que anuncia que le van a embargar el tractor que compró con una financiación de 6 años porque no puede hace frente a la última cuota de 32.000 euros. El agricultor ha pedido, sin éxito, al banco que le refinanciaran tres o cuatro años más.

En 15 dias le embargan el tractor a este ganadero el banco.

Me entran ganas de llorar!!!

Se muere el Sector Primario. pic.twitter.com/gIcHY6ckWF — El Palleter (@JuanviPalleter) April 22, 2022

«Han estudiado la operación y me la han denegado porque mi explotación, de acuerdo con un estudio que han realizado ellos, está en riesgo de quiebra, en pérdidas. Me la han denegado porque tienen un riesgo de impago muy alto, es decir, que tienen miedo de que no les pague la refinanciación», explica Badal en el vídeo que ha sido nuevamente difundido en el Facebook y el Twitter de Juanvi Pallater.

Badal cuenta que compró el tractor por 112.000 euros y que ya ha pagado más de 90.000 euros más los intereses, y que ahora «el banco se lo va a quedar por 30.000 euros». «Ellos van a venderlo por 50.000 o 60.000 euros, porque yo no puedo terminar de pagarlo. No me dejan refinanciar mi tractor», dice casi gritando. Con el mismo tono arremete contra los bancos españoles y con los sucesivos gobiernos que «han creado toda esta miseria».

Este vídeo ha alcanzado ya las 150.000 reproducciones. La mayoría, 124.000 en Facebook, donde además lleva más de 1.200 comentarios, más de 5.400 reacciones y ha sido compartido por más de 7.100 usuarios. En Twitter tiene 25.700 reproducciones, más de 2.200 ‘me gusta’, más de 220 comentarios, y 1.700 usuarios lo han compartido.