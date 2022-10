El voluntariado de Cruz Roja se reencuentra en Alcañiz en un año con aumento de las atenciones

Más de un centenar de personas voluntarias de Cruz Roja asistieron al décimo encuentro provincial que en esta ocasión acogió Alcañiz. La cita fue el sábado con el Liceo como sede y, a juzgar por el alto número de participación, «había ganas de juntarse tras el parón obligado por la pandemia». El presidente provincial, Antonio Soler, valoró así la respuesta del personal que se desplazó desde todas las comarcas turolenses para vivir una jornada de convivencia. Realizaron talleres, visitas guiadas por Alcañiz y gozaron de momentos para analizar la situación.

Si Cruz Roja resultó indispensable durante la pandemia, ahora no lo es menos. De hecho, ya en lo que va de año han aumentado de forma considerable las atenciones en relación a los años 2019, 2020 y 2021 porque a la crisis sanitaria le ha seguido un crisis económica en los hogares. «Se han duplicado los fondos destinados respecto a años anteriores, y la previsión es que sigan en aumento en invierno con el incremento de los precios de la energía«, vaticinó Soler.

Las sensaciones son las mismas en la agrupación comarcal del Bajo Aragón, satisfechos porque Alcañiz haya sido la sede de este encuentro. En este caso, si no varía el número de voluntarios, sí va cambiando el perfil debido a la entrada de personas jóvenes. «Es muy bueno tener gente joven porque garantizan relevo y dan otros puntos de vista de la realidad que es muy interesante», valoró el presidente de Cruz Roja Bajo Aragón, José Enrique Pérez.

Antonio Soler, presidente provincial de Cruz Roja; Pilar Cintora, presidenta autonómica; y José Enrique Pérez, presidente de la agrupación del Bajo Aragón, en la bienvenida. / B. Severino

En este sentido, desde la presidencia autonómica, Pilar Cintora animó a las mujeres a acceder a puestos de responsabilidad. «Entre el voluntariado hay muchas mujeres pero en cargos como la presidencia, no. Yo he sido la primera presidenta autonómica y eso debería cambiar, aunque no deja de ser voluntariado también», dijo. Acudió a apoyar el encuentro de la provincia turolense con la que se comprometió a dar todavía más respaldo. Destacó el apoyo de Servicios Centrales de Madrid que «ha hecho un esfuerzo con ayudas muy concretas a las que se suman las que se mantienen en el tiempo».