Al menos 20 centímetros de nieve acumulada en todo el territorio a causa de Filomena

El Bajo Aragon Histórico ha despertado este sábado cubierto por un importante manto de nieve, que en comarcas como el Matarraña, Bajo Martín, Bajo Aragón y el Bajo Aragón- Caspe ha alcanzado los 20 centímetros de espesor. La cifra es algo mayor en Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo y Cuencas Mineras, donde se han registrado unos 35 centímetros. Durante la mañana ha continuado nevando en muchos puntos del territorio, por lo que la cantidad de precipitación acumulada será todavía mayor a última hora de la tarde. Se cumplen así los avisos de AEMET, que auguraba que la borrasca Filomena iba a traer consigo grandes cantidades de nieve, que se han acumulado en tejados, calles, plazas y carreteras.

En la capital del Bajo Aragón no han dudado en sacar sus trineos para disfrutar de la nieve./ A.M.

Padre e hijo esquían por la cuesta de la Calle Moretilla, en Albalate./ M.M.

Utrillas ha amanecido este sábado bajo un manto blanco./ J.M.M.

Muniesa nevada, con su torre al fondo./ Yolanda Artal

Los Ayuntamientos del territorio han empezado a realizar labores de limpieza a primera hora de la mañana para evitar cualquier problema en las calles. No obstante, insisten en alertar a sus vecinos sobre la nieve acumulada y también el hielo que en algunas ocasiones ha llegado a formarse debajo a causa de las bajas temperaturas. Por ese motivo recuerdan a los vecinos que no deben salir de casa si no es imprescindible.