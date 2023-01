Alberto Escura: «La subida de precios de los insumos está poniendo en jaque a las explotaciones aragonesas»

¿De qué manera llegas a ocupar el cargo de secretario provincial de UAGA en Teruel?

Yo me incorporé a la actividad agraria hace 25 años. Por herencia, siempre lo digo, ingresé como afiliado de UAGA y poco a poco he ido dando pasos como responsable de algún sector y también he sido estos últimos cuatro años responsable comarcal en la Comarca del Jiloca. Y un día llegué a una reunión provincial y me dijeron: Alberto, tú vas a ser el siguiente secretario provincial. Y yo les dije: ¿¡Cómo?! Me respondieron: Sí, sí, ya lo hemos decidido, las papeletas no las busques que las hemos tirado, y tienes que ser tú el que dé el paso adelante. Evidentemente afronto esta etapa con mucha ilusión. Es un nuevo reto personal que afronto sobre todo con ese gran apoyo detrás de la afiliación de la provincia y con muchas ganas de trabajar.