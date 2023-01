Alberto Izquierdo: «Muchos cargos se sienten traicionados y hay riesgos si no se restituye la situación»

¿Cómo se encuentra después de la destitución?

Muy tranquilo porque he sido consecuente.

¿Le llamó Arturo Aliaga antes para advertirle del cese?

No, no me llamó ni se comunicó conmigo, ni él ni nadie del partido.

¿Hace cuánto que no hablan?

Desde el mes de diciembre, cuando nos reunimos personalmente antes de la ejecutiva del día 2 para hablar sobre el recurso. Me citó él y desde entonces no hemos vuelto a hablar.

¿Fue un punto de inflexión?

Cuando alguien no quiere hablar contigo es muy difícil contactar con él.

¿Usted entonces manifestó sus discrepancias con Aliaga por no recurrir la sentencia?

Sí, manifesté mi opinión leal al presidente y a mis principios. Como no la compartíamos, vino la distancia.

¿Previamente había otras discrepancias?

No, absolutamente nada, nunca. Todo han sido siempre alabanzas hacia mi gestión, solo hay que consultar la hemeroteca.

¿En qué basan sus argumentos para recurrir la sentencia que anula el Congreso del partido en el que fue reelegido Aliaga?

18 miembros de 28 de la Ejecutiva que hemos firmado el recurso entendemos que, como la inmensa mayoría de alcaldes, concejales y militantes, las cosas se hicieron bien. Por eso lo lógico es recurrir la sentencia. Si no la recurres y la acatas, debes dimitir porque significa que reconoces que has hecho trampas. Yo estoy seguro de que no las hicimos. En un proceso tan largo es normal cometer errores. Claro que a lo mejor a alguien no le llega una notificación, pero son errores menores y ninguno de ellos intencionado, y mucho menos buscando alterar el resultado.

¿Qué posibilidad cabe de que el presidente del PAR no tuviese conocimiento de los detalles de todo lo que se hizo?

Ninguna. Esa hipótesis es absolutamente falsa. Es como si yo dijese que no me enteré de lo que estaba pasando. Todos lo hicimos y trabajamos para lo mismo, en ambas candidaturas, también la de Elena Allué. Respeto que ellos crean que no fue justo al igual que respeto la sentencia del juez. Pero, al igual, se debe respetar que la mayoría más que absoluta de la Ejecutiva, tras hablar con responsables del PAR de las tres provincias de todos los partidos judiciales de Aragón, acordemos recurrir. Tras la Ejecutiva del 2 de diciembre no quedó clara la opción del recurso, buscamos nuestros propios abogados y se pidió al presidente una reunión para debatirlo. Como no hubo respuesta, lo presentamos por escrito con la firma de 18 miembros de los 28 de la Ejecutiva. El presidente tenía 7 días para convocar y, si hubiese tenido voluntad de debatirlo, lo hubiera hecho antes. Pero lo hizo el último día a última hora, cuando había pasado el plazo para interponer el recurso, el día 16. Presentamos aún así el recurso una hora antes de que terminase el plazo, fue admitido y el pasado jueves ratificamos el acuerdo en la Comisión Ejecutiva por mayoría. Si no hubiera sido así, habríamos dimitido todos.

Explíqueme la parte de la sentencia que denuncia las afiliaciones en bloque.

Dicen que soy trabajador, pero Superman no soy… No tengo la capacidad de afiliar a 300 personas a un partido. Tengo muchos amigos de todos los partidos y también apolíticos, pero hubo un grupo de muchas personas , de muchos alcaldes y concejales de todas las comarcas de la provincia de Teruel que, gracias al trabajo de equipo que hemos estado realizando durante los últimos años, generó un ambiente muy bueno y comenzó a afiliarse gente. Estuvimos trabajando en eso desde que lo pidió ya el anterior secretario general. La directriz era que el partido creciera. Sólo el 30% de los alcaldes del PAR estaban afiliados y ahora lo están prácticamente todos. En muchos pueblos se lograron afiliaciones. Cuando se publicaron los listados electorales, nos empezó a llamar mucha gente porque pagaba la cuota y no podía votar en el Congreso para la presidencia del partido. 280 personas en la provincia de Teruel no podían votar, eran todas las que se habían afiliado durante ocho meses antes. Eran muchas, sí, pero es que se trabajó mucho. Entonces, en virtud de mis derechos como militante y no como secretario general (que no lo era aún), interpuse un recurso ante la comisión organizadora para que evaluase y aceptase a esos militantes en el censo dentro del periodo de alegaciones. Los aceptaron y ahí termina mi responsabilidad. Ejercí mi derecho como militante igual que podría haberlo hecho cualquiera. El juez dice que no es la comisión organizadora la que lo debe aceptar sino la comisión permanente. El secretario general anterior debería haber hecho su trabajo. Cabe señalar también que durante un año no se llevó ni una sola ficha de militantes a la comisión permanente, aunque seguían llegando al partido, que tiene la obligación de responder a una persona que se quiere hacer militante si la acepta o no. Las cuotas se cobraban y, por tanto, se entendía que todos eran militantes de derecho. El juez en ningún momento duda de la validez de los militantes sino del proceso de aceptación de los mismos.

¿Y que hay de los pagos en bloque?

Se cuestiona que una persona pagase muchas cuotas. Cualquier habitante de pueblo me entenderá. Muchos de los que realizaban afiliaciones recogían el dinero en efectivo, 24 euros, y lo ingresaban en el banco todo a la vez para facilitar las cosas a los nuevos militantes. ¿Qué problema hay en eso? Todo es demostrable. Otro de los puntos que el juez cuestiona es que antes se votaba en Zaragoza por distritos y ahora con circunscripción única como en la ciudad de Teruel o Huesca. Antes había muchos más militantes en Zaragoza que en el resto pero ahora tiene menos que Teruel. ¿Por qué va a tener más representación Zaragoza si el número de militantes es menor? Por eso entendimos que era claramente recurrible.

¿Cómo está la relación con el PSOE ahora?

La relación sigue siendo la misma. Evidentemente a muchos no les parecía buena idea la destitución ni es lo que hubieran querido.

Ha recorrido la provincia pueblo a pueblo en los últimos años como vicepresidente de la DPT para consolidar los compromisos con muchos municipios. La convocatoria urgente de Utrillas el miércoles reunió a numerosos cargos y militantes. Es un respaldo importante.

Me siento muy agradecido a los alcaldes, concejales, militantes…que mediante una convocatoria de whatsapp: «quiero veros en Utrillas mañana a las 19.00» la tarde anterior, casi 80 personas, entre ellas 50 alcaldes y concejales, quisieron estar pese a la nieve y los seis grados bajo cero. Quisieron reconocer el trabajo, no mío, sino de un equipo. No se ha cesado al vicepresidente sólo, sino al gabinete, que está formado por tres personas más. Hemos trabajado de manera incansable y hemos hecho todo lo que hemos podido. Los alcaldes enviaron un mensaje claro al vicepresidente del Gobierno: que restituya la situación porque si no peligra que muchos alcaldes se vuelvan a presentar porque no se sienten representados por estas decisiones.

¿Cree que le restituirán?

Eso no lo puedo responder yo.

¿Pero le gustaría?

No es que me gustase o no. Yo estoy aquí para servir. Si los alcaldes dicen que tengo que ser fontanero, seré fontanero, pero creo que se ha reconocido el trabajo realizado y se pide al vicepresidente de DGA que deshaga lo que hizo mal. Nunca me ha preocupado ser algo o no serlo. Lo que me preocupa es el PAR, mis compañeros y la gente que está trabajando cada día. Es importante que no se desmoralice porque este partido tiene que salir adelante.

Si no se le restituye, ¿hay peligro de estabilidad en las comarcas en las que gobiernan con el PSOE?

Los alcaldes, concejales y consejeros comarcales están enfadados y se sienten traicionados. Entienden también que el PSOE tiene que hacer algo en esto. Están incómodos, reacios, y no porque lo diga yo. Les he dicho todo lo contrario. En Utrillas les pedí que no llevaran a cabo ninguna acción y pensaran las cosas bien. Muchos me dicen que no entienden qué hacemos en un pacto de gobierno en el que nos tratan así, no por parte del socio, pero si en la cesión.

¿Qué opina del respaldo de Javier Lambán a Arturo Aliaga?

El presidente del Gobierno ha sido correcto y eso es importante. El acuerdo de gobierno no es de Javier Lambán con Arturo Aliaga, sino del PSOE con el PAR. Se basa en 107 puntos que se negociaron y a ese acuerdo de gobernabilidad se sumaron CHA y Podemos. Bajo el criterio de muchas personas, la vicepresidencia de la DPT no es un cargo de confianza como podría ser un director general. Se ha argumentado la pérdida de confianza para mi destitución. Me consta que no ha sido agradable para el PSOE y la responsabilidad no es de Lambán sino de quien ordena y presiona para que se haga.

¿Teme más ceses?

Deseo y espero que no porque sería gravísimo. No se puede cesar por pensar diferente. No se trata de una discrepancia de gestión del gobierno, sino de una cuestión interna del partido político. Sería tremendo.

¿Cuál será la organización de cara a las elecciones? ¿En la Ejecutiva del jueves no se llegó a abordar este punto?

Una de las cosas que nos preocupa muchísimo era la paralización de cara a la convocatoria electoral. Urge la presentación de las candidaturas y las elecciones primarias, que son importantísimas. Tenemos que saber quién va a ser nuestro candidato o candidata a la Comunidad, también en el resto de ciudades y municipios. Toda esta maquinaria no es sencilla y hay que dotar de certidumbre a los candidatos y a los votantes. Deben tener tiempo para darse a conocer y realizar su propia campaña. Eso se le pidió al presidente y esta semana se convocará una ejecutiva según se comprometió. Las primarias serán el 25 de febrero.

¿Cree que debería presentarse Arturo Aliaga a las primarias?

Es una decisión muy personal, suya, y él deberá evaluarla. Él alude a su estado de salud de forma constante, habrá de analizar cómo se encuentra de fuerzas y qué es lo que interiormente debe hacer.

¿Se presentaría usted?

Abogaré porque cualquier militante que tenga derecho y reúna los requisitos lo haga. Y yo soy militante y reúno los requisitos, evidentemente. Pero eso no quiere decir ni que sí ni que no.

No lo descarta.

Cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos esos puentes.

¿Le preocupa que en los municipios no puedan hacer listas y que otros partidos se lleven a su gente?

La verdad es que en la provincia de Teruel puedo decir que el 90% del trabajo está hecho y las listas están consolidadas, tanto las que repiten como las nuevas. Hay ganas e ilusión, aunque esta incertidumbre no ayuda. Desde septiembre venimos pidiendo las primarias. El líder influye en los candidatos, arrastra a personas y genera confianza o no.

¿Y qué hay de la pesca de otros partidos?

Siempre digo que cuando un alcalde del PAR se va al PP, ese alcalde no era del PAR, y viceversa lo mismo. Esto es un país libre y democrático. A mi no me cabría en la cabeza estar en otro partido. Ningún partido se parece al PAR en Aragón. Siempre ha habido partidos que han intentado debilitarnos y trabajan de manera incansable para ello. Los partidos los hacen las personas. Tengo una relación muy cordial con todos los partidos, tengo amigos en todos. Hemos gobernado bien y no ha habido discrepancias con el PSOE. La etapa de José Ángel Biel con Marcelino Iglesias fue absolutamente fructífera; y ésta, también. El PAR siempre ha contribuido a la estabilidad y a gobernar con aquellos que más podían hacer por los aragoneses a través de partidos de amplia base. El 28 de mayo veremos. Podemos ser muy importantes y decisivos, o no. Y no depende del número de diputados, sino de la suma. La satisfacción con el gobierno actual es total y el compromiso con lo que se firmó, absoluto. Trabajaremos en esta coalición como el primer día, siempre cumplimos lo que firmamos.

¿Qué tal está la relación con los críticos?

Siempre digo que no hay críticos en el PAR, sino diferentes formas de pensar. Hay que ser capaces de discrepar desde la cordura. Si la mayoría del partido toma una decisión, la debes aceptar y sumarte a ella. Si la discrepancia es estar en los medios de comunicación dando mal, eso no es discrepar sino tener otras intenciones que, desde luego, no van conmigo.

¿A qué intenciones se refiere?

Si dices que el pacto es ilegítimo constantemente, no tienes intención de sumar, sino de desestabilizar; y eso es malo.

¿Cree que hay quienes intentan desestabilizar el partido desde dentro?

Creo que el Partido Aragonés es el más fuerte del mundo porque ni sus propios miembros han sido capaces de destruirlo. La política tiene estas malas artes y siempre hay personas con intereses que trabajan para otras cosas. Hay que ser leal y si uno no se siente cómodo, es libre para irse con honestidad y dando la cara. A finales de abril cuando se publiquen las listas electorales veremos quién decía la verdad.

¿Qué opina de quienes defienden la refundación del PAR y las personas que avalan esta tesis como José Ángel Biel?

o primero que quiero manifestar es que para mi es fundamental el respeto absoluto a todo el mundo. Hay quienes piensan que el partido debe refundarse y quienes no. Pues vamos a sentarnos en una mesa y vamos a trabajar, hablando de lo importante. Lo importante es Aragón y el Partido Aragonés tiene que ser una herramienta para que los aragoneses vivan mejor. Han pasado muchísimos años desde la fundación, efectivamente, y se han habido varias etapas. En este momento creo que no debe refundarse, aunque sí debe haber cambios. El Partido Aragonés debe abandonar la moqueta y pisar barro. Tenemos que salir a la calle y estar con la gente, que es lo que yo hago todos los días y me da una visión que creo que quizás otros no tienen. Somos un partido de gobierno pero tenemos que leer y defender la realidad del territorio: la caza, la agricultura, la ganadería, las industrias, lo urbano, lo rural, el respeto… Debemos ser el partido al que la clase media, y la que quiere serlo, vote. Esa debe ser nuestra referencia: la gente que por las mañanas se levanta y abre su negocio, el pequeño autónomo… Eso se hace desde la moderación y desde el aragonesismo.

En 2007 fue el alcalde más joven de España, con 20 años, y ha seguido como primer edil de Gúdar ejerciendo otros cargos territoriales y orgánicos. ¿Cómo analiza la evolución del PAR en estos años?

Llegué al PAR en 2002 con 18 años y fui elegido alcalde con 20, el día que los cumplí, el 26 de mayo. Mi padre fue un histórico alcalde del PAR, durante 20 años y 45 militando en este partido. Soy un pura raza del PAR como algunos dicen, porque vengo de padre y madre aragonesistas. Veo la evolución con perspectiva y con cierta tristeza. Este partido ha sido capaz de grandes gestas, llenando plazas, y ahora tenemos a más gente preocupada de «lo suyo que de «lo nuestro». Voy a abogar por que volvamos a preocuparnos de lo común y no de lo individual.

¿Qué valores debe recuperar el PAR?